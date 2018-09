Kiderült! Ez okozza a tömeges megbetegedéseket Heves megyében

Az első vizsgálati eredmények alapján Campylobacter nevű baktérium okozta a hányással, hasmenéssel, magas lázzal járó tömeges megbetegedéseket Domoszlón és Kisnánán - tájékoztatta a Heves Megyei Kormányhivatal hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint a laboratóriumi vizsgálatok a vízben is azonosították a kórokozót. Az ivóvízhálózat üzemeltetője megkezdte a szükséges minőségjavító beavatkozásokat, a hatóság a vízfogyasztás korlátozását fenntartja mindaddig, míg a megismételt vizsgálatok negatívnak bizonyulnak - tették hozzá.



Jelezték: az eddigi eredmények mindkét érintett település esetében többszörös mikrobiológiai szennyezettséget tártak fel, a kórokozók között a szakembereknek sikerült azonosítaniuk a megbetegedéseket okozó baktériumot is. A népegészségügyi hatóság korábbiakban elrendelt, a vízfogyasztás korlátozására vonatkozó intézkedése indokoltnak és elégségesnek bizonyult.



A hatóságok a továbbiakban arra keresik a választ, hogy honnan, milyen úton szennyeződhetett a települések vízellátó rendszere - olvasható a közleményben.



Kiemelték: a Heves Megyei Kormányhivatal szeptember 18-án értesült a megbetegedésekről, és a szakemberek a járványügyi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat haladéktalanul megkezdték. A háziorvosok jelentése szerint a hányással, hasmenéssel, magas lázzal járó megbetegedések szeptember 15-én kezdődtek, legtöbben az első három napon betegedtek meg. Az orvoshoz fordulók száma a hétvégére jelentősen csökkent, hétfőig összesen kétszáz beteget regisztráltak.



A közleményben felhívták a Domoszlón és Kisnánán élők figyelmét, hogy a határozat visszavonásáig a vezetékes víz ivásra, fogmosásra, étel-, illetve italkészítésre, babafürdetésre és mosogatásra továbbra is csak korlátozottan, kizárólag legalább ötperces forralás után ajánlott. Változatlanul fontos, hogy mindenki a megszokottnál is alaposabban és gyakrabban mosson kezet szappannal, meleg folyóvízben. Ha pedig hasmenéses, hányásos, lázas beteggel érintkeznek, kézmosáshoz javasolt kiskereskedelmi, gyógyszertári forgalomban kapható, fertőtlenítő hatású folyékony szappan használata. A fertőzés terjedésének kockázata a beteg környezetének fertőtlenítőszeres takarításával ugyancsak hatékonyan csökkenthető - tették hozzá.



A Wikipédia szócikke szerint a campylobacteriosis állatról emberre terjedő betegség. A kórokozó csirke, kutya, macska, sertés belében él. Az emberi szervezetbe bejuthat a baktérium a fertőzött állat elégtelenül megfőzött-megsütött húsának vagy egyéb termékeinek (például nyers tejnek) a fogyasztása révén. A beteg székletével a külvilágba jutó kórokozó emberről emberre is terjedhet. Ha valamely vízbázis megfertőződik ilyen módon a kórokozóval, az kisebb-nagyobb járványokat is okozhat.