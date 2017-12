Hollik István: Példátlan nyomásgyakorlás és zsarolás kezdődött

Hollik István a Fidesz-KDNP pártszövetség nevében azt mondta, az eddiginél is magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a brüsszeli gépezet Magyarországgal szemben. Közölte, "mondvacsinált okokból" tartottak meghallgatást a LIBE-bizottságban (az Európai Unió Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottsága), és három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarországgal szemben. Ebben támadják a Soros-szervezetek átláthatóságáról, illetve a "Soros-egyetem" törvényes működéséről szóló törvényeket.



A képviselő szerint felháborítóak ezek a döntések, mert nyilvánvaló, hogy Brüsszel ezeket nyíltan nyomásgyakorlásra használja. Hollik István kifejtette: ellentétes a józan ésszel a kvótára vonatkozó szabály, amely már nemcsak 1295 menekült befogadásáról szól, hanem felső korlát nélküli betelepítést terveznek. Erről az Európai Bizottság is kimondta már, hogy csak azért elfogadható, mert ideiglenes jellegű - mondta.



Kifejtette, a civil szervezetek átláthatóságával kapcsolatban a szabályokat a Velencei-bizottság ajánlásai alapján dolgozták ki, az egyetemekkel kapcsolatos törvény pedig arról szól, hogy a külföldi egyetemekre is azonos szabályok vonatkozzanak. Ezekkel nem jogi, vagy jogállamisági problémák vannak, hanem az, hogy Soros Györgynek nem tetszenek, Magyarország a Soros-terv útjában van - hangoztatta a politikus.