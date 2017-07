Házi őrizetbe kerülhet az a férfi, aki miatt ketten meghaltak - több mint 7 milliót kell letennie

Több mint hétmillió forint óvadék ellenében házi őrizetbe helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint még márciusban a gépkocsijával nagy sebességgel belerohant az előtte álló autóba a fővárosi Szentendrei úton, és emiatt a másik járműben ketten meghaltak - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.



A bírósági tájékoztatás szerint a még múlt héten született végzés ellen az ügyészség fellebbezett, a törvényszék azonban hétfőn helyben hagyta a döntést.



A törvényszék felidézte: a gyanúsított előzetes letartóztatását március 20-án rendelték el, azt egyszer meghosszabbították, július 20-áig.



Az ügyészség a múlt héten a szökés veszélyére hivatkozva kérte a kényszerintézkedés fenntartását, míg a férfi ügyvédje óvadék ellenében kérte házi őrizetét. A férfi igazolta, hogy bejelentett lakcíme van, ahol a hozzátartozói befogadják, és az ingatlan alkalmas a házi őrizet végrehajtására.



A védő jelezte, hogy bár a férfi édesanyjának komoly anyagi megterhelést jelent az óvadék kifizetése, de vállalja azt. Az ügyvéd kifejtette: az óvadék kiszabása kellő visszatartó erejű a szökés megakadályozására, ugyanis ha a férfi megszökne, akkor az a családja megélhetését sodorná veszélybe.



A törvényszék megállapította, hogy az ügyészi és a védői indítvány is alapos, ugyanakkor megjegyezte: bár fennáll a szökés veszélye, a bíróságnak mindig vizsgálnia kell enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának lehetőségét. Ezért úgy döntött, hogy a gyanúsított ismert jövedelmi és vagyoni helyzetét meghaladó óvadék kiszabása, valamint mozgásának nyomon követő eszközzel történő ellenőrzése a házi őrizet ideje alatt megfelelő intézkedés.



A bíróság szerint valószínűsíthető, hogy az előírások megszegésével járó jogkövetkezmények miatt a gyanúsított eleget fog tenni a megjelenési kötelezettségének. Megjegyezte továbbá, hogy a férfi a hosszabb rehabilitációt igénylő egészségi állapota miatt is helyhez van kötve.



A bíróság az óvadék összegét 7 millió 300 ezer forintban határozta meg.



Ha a férfi megszegi a házi őrizet szabályait vagy idézés ellenére ok nélkül nem jelenik meg, akkor őrizetbe vehető és elrendelhető az előzetes letartóztatása. Ha idézés ellenére nem jelenik meg, a távolmaradását nem igazolja és ezért a bíróság elrendeli az előzetes letartóztatását, akkor elveszíti a jogát az óvadék összegére.



Az ügyészség halált okozó ittas járművezetés bűntettével gyanúsítja a férfit.



A baleset egyik áldozata Janza Richárd ifjúsági világbajnok kajakos volt.