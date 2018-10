Gyász! Meghalt a legendás magyar sportolónő

Hatvanhét éves korában elhunyt Magos Judit hatszoros Európa-bajnoki aranyérmes asztaliteniszező, a sportág történetének egyik kiemelkedő alakja.



A magyar szövetség (MOATSZ) honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint Magos 1972-ben már kétszeres Európa-bajnoknak mondhatta magát, később további négy Eb-aranyat nyert. Kétszer lett a kontinens legjobbja egyesben, női párosban és csapatban is, míg világbajnokságon csapatban kétszer végzett negyedikként.



Magos Judit 26 országos bajnoki címe mellett a Statisztika 13 Bajnokcsapatok Európa Kupája-diadalának is részese volt. Az ázsiai játékosokra jellemző tollszárfogással játszó kiválóság a KSI, a Statisztika és az ESMTK sportolója volt, míg az Német Szövetségi Köztársaságban a Saarbrückent és az Elvsberget erősítette.



Örökös magyar bajnok, négyszer választották az Év magyar asztaliteniszezőjének (1973, 1974, 1976, 1978), utóbbi évben az Év magyar sportolónője címet is elnyerte. Az európai asztaliteniszezők 2015-ben megalapított Hírességek Csarnokába az elsők között választották be.