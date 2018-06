Fülöp: A Kormány intézkedései a hajléktalan emberek méltóságát szolgálják

A hajléktalanok ellátására az elmúlt években 8,5-9 milliárd forintot költött a kormány. A szociális szolgáltatásokat az önkormányzatok kötelesek biztosítani - tette hozzá.



Fülöp Attila a jövő évi költségvetésről úgy fogalmazott, a szociális terület forrásaiban továbbra is biztosított a szolgáltatások finanszírozása.



Az államtitkár kiemelte, a hajléktalan emberek méltóságát nem az szolgálja, aki amellett kardoskodik, hogy az utcán éljenek. A kormány úgy tud segíteni ezeknek az embereknek, hogy hozzáférhető ellátórendszert biztosít számukra. Ezt a rendszert a kormány eddig is biztosította, s ezután is biztosítani fogja - hangsúlyozta.



Magyarországon 9800 éjjeli menedékhely és átmeneti szállás áll a hajléktalanok rendelkezésére, s ezeken kívül télen még további 1500 többletférőhelyet biztosítanak. A nappali melegedők száma pedig eléri a 7500-at - közölte. Ezek azok a szolgáltatások, amelyek valós segítséget jelentenek a hajléktalanok számára - fogalmazott Fülöp Attila.