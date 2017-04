Fidesz: ha az ellenzéken múlna, a honvédelem is leépült volna

A Fidesz szerint ha az ellenzéken múlna, a honvédelem is leépült volna.



A kormánypárti frakció így reagált arra, hogy az LMP és Demeter Márta független képviselő a honvédség költségvetésének növelését kezdeményezte közös határozati javaslatban az ország NATO-vállalásainak teljesítése érdekében.



A Fidesz az MTI-nek hétfőn küldött közleményében erre úgy reagált: ha az ellenzéki pártok valóban fontosnak tartották volna Magyarország NATO-tagságát és a honvédelem fejlesztését, akkor támogatták volna a polgári kormány intézkedéseit a honvédség és a honvédelmi költségvetés fejlesztésére, de nem tették.



A baloldal kormányzása alatt pénzügyileg és szervezetileg is meggyengítette a honvédséget, ezzel veszélybe sodorta a magyar emberek biztonságát és Magyarország NATO-vállalásait is - írták.



A Fidesz-frakció közölte: Magyarország a NATO elkötelezett tagja, és "a nemzeti célkitűzéseinkkel is összhangban több pénzt fordít a védelemre", fejleszti haderejét, új biztonsági stratégiát készít. A magyar kormány törekszik arra, hogy 2024-ig elérje a védelmi ráfordítások esetében a GDP-részarány 2 százalékos szintjét - tették hozzá.