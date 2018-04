Fidesz: a helsinki bizottság migrációt segítő Soros-szervezet

Helsinki bizottság: a bíróság szerint is valótlanságot állított a Fidesz



A Fővárosi Törvényszék szerint is valótlanságot állított és ezzel megsértette a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét a Fidesz, amikor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a civil szervezet törvénysértő módon, nem átláthatóan működik - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel, miután a bíróság nem jogerős ítéletet hozott az ügyben.



A közleményben emlékeztettek: Halász János, a Fidesz frakciószóvivője tavaly április 23-ai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy más civil szervezetek és "a Magyar Helsinki Bizottság összehangoltan megtagadta a Magyar Hírlap közérdekű adatigénylését". Valamint "e Soros-szervezetek titkolóznak a vagyonukról és az általuk pénzelt emberekről, ügynökökről". Halász János szerint ez azt bizonyítja, hogy a Magyar Helsinki Bizottság nem tartja magára nézve kötelezőnek a magyar törvényeket.



A bizottság kiemelte, a politikusnak nem volt igaza, mivel a szervezet időben és teljes körűen válaszolt a napilap közadatigénylésére, egyébként pedig az egyesület honlapján bárki megismerheti a gazdálkodási adatait és működését.



A Magyar Helsinki Bizottság ezért bírósághoz fordult, a törvényszék pedig helyt adott keresetének. Megállapította, hogy a párt valótlanságot állított, és ezzel megsértette a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét - írták.



Halász János személyes felelősségét nem állapították meg, mondván, hogy a szóvivő munkáját végezte, amikor a párt állításait tolmácsolta. A Fidesznek 400 ezer forint sérelemdíjat kell fizetnie, és nyilvánosan kell bocsánatot kérnie a Magyar Helsinki Bizottságtól. A bíróság arra is felszólította a pervesztes pártot, hogy tartózkodjék a további jogsértésektől - ismertették az ítéletet.



A közleményben kitértek arra is, hogy a Fidesz az elmúlt években már két esetben is jogerősen pert veszített a Magyar Helsinki Bizottsággal szemben. A pártot mindkét esetben bocsánatkérésre kötelezték, és felszólították, hogy tartózkodjék a további jogsértésektől.



Halász János sajtótájékoztatón úgy reagált az ítéletre, hogy a bíróság elutasította a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnév megsértése miatt ellene indított keresetét. Úgy fogalmazott, hiába próbálják tagadni, a bizottság egy Soros-szervezet, Soros György pénzéből Soros György migrációs céljait szolgálja.



Fidesz: a helsinki bizottság migrációt segítő Soros-szervezet



Hiába próbálják tagadni, a bizottság egy Soros-szervezet, Soros György pénzéből Soros György migrációs céljait szolgálja - mondta Halász János, hozzátéve: a bizottság "nyakig benne van a migránsbizniszben", és a migránsokat képviseli peres eljárásokban. Példaként említette, hogy a Magyarországról kitiltott két bangladesi migráns ügyében is milliókat követelnek a magyar államtól.



Rendszeresen "feljelentgetik" Magyarországot Brüsszelben és az ENSZ-ben, közreműködnek a Magyarországot elítélő brüsszeli jelentésekben, a Soros-hálózat többi szereplőjével együtt pedig nem fogadják el a választás eredményét sem, és továbbra is próbálják megtörni a magyar kormányt - fogalmazott a Fidesz-frakció szóvivője.



Szerinte azt akarják elérni, hogy a magyar kormány fogadja el a kötelező kvótát, és hajtsa végre a migránsok betelepítését.



"Mi ezt nem tesszük meg" - jelentette ki Halász János, közölve: éppen az ilyen, "már a nemzetbiztonságot is veszélyeztető, migránsbarát szervezetek" miatt van szükség arra, hogy a májusban megalakuló új parlament mielőbb vegye napirendre a "Stop Soros" törvénycsomagot.