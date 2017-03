Fegyelmezett a választás előtti költségvetés

Pesuth Tamás az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában azt mondta, a költségvetés számai stabilak, és fontos, hogy a hiányt a tervek szerint továbbra is 3 százalék alatt tartja a kormány.



Kiemelte még, hogy a tavalyi évi béremelések nagy lökést adtak a kiskereskedelemnek, amely miatt nőttek az adóbevételek is. Ennek hátterében az is áll, hogy a tapasztalat szerint az alacsony jövedelműeknél a béremelés emeli a fogyasztásihatár-hajlandóságot.



Pesuth Tamás hozzáfűzte, hogy a magasan képzetteknél is bérnyomás alakult ki, mivel sok a betöltetlen álláshely. Kérdés, hogy a két fizetési kategória között, az átlagkeresetűeknél hogyan lehet a béremelési ütemet felgyorsítani - vetette fel.