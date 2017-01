Február elsején csatlakozik az ELTE-hez a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ

Németh István egyúttal alaptalannak nevezte az a vádat, hogy a két felsőoktatási intézmény küszöbön álló integrációja egy hirtelen ötlet vagy egy "felülről vezérelt" folyamat eredménye lenne.



Szavai szerint a magyar felsőoktatást érintő 2006-2015 között lezajlott 30 százalékos hallgatói létszámcsökkenés a szombathelyi egyetemi központ esetében 60 százalékos volt, az okok keresésénél pedig szembe kellett nézniük azzal a ténnyel, hogy az intézmény képzési szerkezete piacképtelenné vált.



"A hallgatók nem fogyasztották ezt a képzési menüt, ezért új menüt kellett összeállítanunk" - mondta a rektorhelyettes.



Hozzátette: a régió gazdasága, a térség vállalatai egyértelműen jelezték, hogy nekik mire lenne szükségük, a gépészmérnökképzés beindításával valójában egy piaci igényt teljesítettek.



Németh István szólt arról, hogy a kitörési pontok keresésére 2015 második felében munkacsoportokat hoztak létre, amelyekben az oktatók nagy részét közvetlenül vagy közvetve bevonták, csakúgy, mint a helyi nagyvállalatok és különböző társadalmi intézmények vezetőit, képviselőit. A munkacsoportok megfogalmazták javaslataikat, amiket aztán figyelembe vettek - az akkor minden felsőoktatási intézmény által kötelezően elkészített - Intézményfejlesztési Terv (IFT) megalkotásánál.



Hozzáfűzte: az ELTE vezetésével elindult közös gondolkodás, majd a konkrét tárgyalások során is jól látszott, hogy a két intézmény fejlesztési elképzeléseiben sok olyan pont van, amelyek kiegészítik egymást, megalapozzák a később közös fejlődést.



A rektorhelyettes felsorolása szerint a SEK a pedagógusképzésben, a műszaki képzésekben, valamint a sporttudományi, továbbá a rekreációra alapuló egészségtudományi képzésekben látja a jövőjét. Az ELTE az ország egyik legjelentősebb pedagógusképző bázisa, tovább kívánja fejleszteni az informatikai és a műszaki képzési portfólióját, valamint megjelölte a sporttudományi és egészségfejlesztési területeket bővítésre, tehát mindenben kézenfekvő az együttműködés - tette hozzá.



Németh István hangsúlyozta: az integráció Magyarország egyik legrégebbi és legrangosabb egyetemével a SEK számára a hosszú távú fejlődés, a biztos jövő és a magas színvonalú oktatás biztosítéka.



Az MTI tudósítójának kérdéseire válaszolva Németh István elmondta: az integráció során kialakított intézményi struktúráról, az indítandó szakokról csak az átadás-átvételi szerződés aláírását követően, és az ELTE szenátusának hétfői ülése után tud majd érdemben nyilatkozni.



Annyi már biztos, hogy Szombathelyen nem lesznek önálló karok, az ELTE karok irányítása alatt fognak működni a szombathelyi szakmai egységek, de a központ gazdasági értelemben önállóságot kap - fűzte hozzá a rektorhelyettes.



Németh István megerősítette, hogy a szakstruktúra átalakítása folyamatban van, például fizikus és matematikus képzést nem indítanak már, viszont lesz helyette fizikatanár és matematikatanár képzés. A bölcsészettudományi és természettudományos osztatlan tanárképzés minden szakja választható lesz. Továbbra is várják - az eddig is nagyon népszerű - sporttudományi képzésekre és a 2017-től új néven elérhető művészetközvetítő alapképzésekre a jelentkezőket. Kiemelte továbbá, hogy az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolájának Kutatócentruma működik majd a vasi megyeszékhelyen.



A rektorhelyettes elismerte, nem a legszerencsésebb időpont közvetlenül a felvételi időszak alatt integrálódni, hiszen az ELTE keretében Szombathelyen meghirdetett szakok így a felvételi tájékoztatónak csak a kiegészítő kötetébe kerülhetnek be, ami január végén jelenik majd meg, és ekkor kerül fel a felvi.hu-ra is.



Németh István felhívta a figyelmet a SEK-en január 25-én tartandó nyílt napra, amelyen válaszolnak a leendő hallgatók minden kérdésére.