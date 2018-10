Erre figyeljen: változik a vonatközlekedés rendje a négynapos munkaszünet idején

Október 21-én (vasárnap) és 22-én (hétfőn ) ünnepnapi, 23-án (kedden) vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Az úgynevezett Televonat - az ünnepi forgalmi rendnek megfelelően - vasárnap helyett 23-án, kedden indul Nyíregyházáról, Debrecenen át Budapestre.Azt írták: akár 400-500 ezren is vonatra szállhatnak a hosszú hétvégén, ezért a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg. Azt ajánlják, hogy használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetőségét, továbbá az online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet. Utóbbi esetben 10 százalék kedvezmény érvényesíthető - jegyezték meg.Kitértek arra is, hogy a 26 éven aluli (diákigazolvánnyal nem rendelkező) fiatalok a hosszú hétvégére tekintettel október 19-én 10 órától 23-án éjfélig vehetik igénybe a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet.Mindezekről bővebb tájékoztatás érhető el a MÁV-csoport honlapján ( www.mavcsoport.hu ), illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál - olvasható a közleményben.