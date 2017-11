Elítélték a gyermekeit felgyújtani próbáló tiszaroffi férfit

Jogerősen tizenhat év fegyházbüntetéssel sújtotta kedden a Szegedi Ítélőtábla azt a tiszaroffi férfit, aki még 2014-ben megpróbálta felgyújtani négy saját gyermekét, korábbi élettársát és az asszony új párját.



A táblabíróság előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek a jelenleg 50 esztendős vádlottat.



férfi 17 éven át, 2014 májusáig élt együtt élettársával, öt közös gyermekük született, de viszonyuk megromlott. Miután házuk kiégett, az asszony a gyerekkel elköltözött, majd kapcsolatuk megszakadt. Ezt a férfi nem tudta elfogadni, napi rendszerességgel felkereste az asszonyt, akit többször is életveszélyesen megfenyegetett. A nő a hatóságokhoz fordult, a bíróság pedig megelőző távoltartást rendelt el.



Júliusban az asszony egy másik férfival kezdett kapcsolatot, össze is költöztek. Amikor ezt a vádlott megtudta, elhatározta, hogy végez velük. 2014. július 12-én éjjel el is ment a sértettek házához, egy műanyag palackban benzint vitt magával. A vádlott a házba bejutva a férfit le is öntötte, majd benzint locsolt a bútorokra, így arra az ágyra is, ahol négy, álmából felriadt gyermeke ült.



A vádlott - miközben azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a házat -, ütni-verni, rugdosni kezdte az asszonyt. A vádlott a kezében tartott öngyújtóval többször megpróbálta felgyújtani a nő új párját, de az eszköz csak szikrázott. A vádlottat az egyik fia egy farúddal fejbe vágta, majd dulakodni kezdtek. Ennek az új élettárs vetett véget, aki egy méteres vasrúddal ütött a vádlottra, eltörve annak lábát, aki így nem tudott a földről felkelni. Ezt kihasználva a sértettek a gyerekkel együtt kimenekültek a házból, és értesítették a rendőrséget.



Az öngyújtó működőképes volt, azonban kifogyott belőle a benzin, ezért nem sikerült a vádlottnak tüzet gyújtania. A tragikus következmény elmaradása a szerencsén, valamint a vádlott gyermekei és a másik férfi lélekjelenlétén múlott.



A táblabíróság ítéletével súlyosította a vádlottra a Szolnoki Törvényszék által kiszabott 13 éves büntetést. Harangozó Attila tanácsvezető bíró a döntés indoklása során kifejtette, a bűncselekmény gátlástalan elkövetési módja a korábban többször büntetett vádlott szabadságvesztésének súlyosítását tett szükségessé.