Az EMMI szerint kampányakció volt a Független Egészségügyi Szakszervezet tüntetése

Politikai kampányakciónak tartja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) szombaton Budapesten megtartott tüntetését. A szakszervezet a tisztességes megélhetésért, a megfelelő bérezésért és a jobb munkakörülmények kivívásáért hirdetett demonstrációt. Követelésükről petíciót nyújtottak át a szaktárca képviselőjének, ebben egyebek között pótlék- és alapbéremelést követeltek.



Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az MTI-hez eljuttatott közleményében rámutat: a FESZ más, egészségügyi szakszervezetekkel ellentétben, eddig nem volt hajlandó részt venni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon. A szaktárca leszögezi: a kormány megbecsüli a dolgozókat, éppen ezért - ellentétben az előző balliberális kormányokkal, amelyek tárgyalni se voltak hajlandók a béremelésekről - több éve rendszeresen egyeztet az ágazati reprezentatív szakszervezetekkel. A velük kötött megállapodásnak megfelelően jelentős béremelési program indult az egészségügyben - emlékeztetnek. Példaként említik, hogy egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ végzettségű, E7 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete 2010-ben még 172 228 forint volt, ma pedig 342 582 forint. Egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű, F2 fizetési osztályba besorolt ápoló a 2010. évi 199 805 forinthoz képest ma 382 354 forintot keres átlagosan - hoz egy másik példát a közlemény.



Minden közfinanszírozott egészségügyi intézményben dolgozó munkavállaló számára azonnali béremelést követelt a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) az érdekképviselet szombati budapesti demonstrációján. Az erről szóló petíciót a szakszervezet képviselői átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) előtt a tárca kijelölt képviselőjének. A petícióban többek között pótlék- és alapbéremelést követeltek. Követelték a reprezentatív szakszervezetek által kötött ágazati kollektív szerződés azon pontjának törlését is, amely korlátozza a dolgozók sztrájkjogát. Soós Adrianna, a FESZ elnöke, az Alkotmány utca Kossuth tér felőli végén felállított színpadon hangsúlyozta: évek óta próbálják a kormány figyelmét felhívni az egészségügyben dolgozók elégtelen bérezésére, a nem megfelelő munkakörülményekre, hiába. A kormány nem áll velük szóba - emelte ki. Hozzátette, hogy tárgyalások ugyan folynak "a reprezentatívnak mondott szakszervezetekkel", ám azok nem hoznak eredményt. Az ágazatban dolgozók anyagi helyzete nem javul és egyre rosszabbak a magyar emberek életkilátásai is.



Soós Adrianna szerint nemcsak a bérekkel van baj, hanem a munkafeltételekkel is. Egyre többet kell várni a kivizsgálásokra, nincsenek megfelelő eszközök, és nincs már ember, aki ezeket az eszközöket javítani tudná. Kitért arra is, hogy évek óta megoldatlan az egészségügyben a gazdasági-műszaki területen dolgozók béremelése. A szónok, utalva a közelgő parlamenti választásokra, azt mondta, "üzenjük, hogy az egészségügy állapota súlyos, ezért sürgős beavatkozásra van szükség".



Említést tett arról a felmérésükről, amely szerint a megkérdezettek 96 százaléka elégedetlen a béremeléssel, és a 25-45 év közötti munkavállalók 80 százaléka gondolkodik azon, hogy elhagyja a szakmát. A demonstráció többi szónoka egyebek között arról beszélt, hogy a szakdolgozók sokszor emberhez méltatlan, nem ritkán életveszélyes körülmények között, elavult eszközökkel kénytelenek dolgozni. Mindennek nyomán reménytelenség és állandósult stressz jellemző a munkakörülményekre, ugyanis a többi között az elvándorlás miatt egyre kevesebb dolgozó kénytelen ellátni az egyre szaporodó feladatokat.



A demonstráció résztvevői lila lufikat tartottak a kezükben, illetve a magasba emelt transzparenseken olyan jelszavak szerepeltek, mint "Élesszük újra az egészségügyet", "Mi is élni akarunk", illetve "Bért kérünk, nem ígéreteket". A beszédek elhangzása után a tüntetők az Alkotmány utcából a Kossuth téren keresztül az Emmi Akadémia utcai épülete elé vonultak, ahol átnyújtották a szakszervezet követeléseit tartalmazó petíciót. A demonstráción megjelent az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely által felállított "árnyékkormány" egészségügyiminiszter-jelöltje, Komáromi Zoltán, Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, Kökény Mihály volt szocialista egészségügyi miniszter és Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos.