A KDNP-s képviselő arról beszélt a parlamentben, hogy a Soros-terv a Sátán legvégső támadása

Az energiaügyért felelős államtitkár beszédéből kiderül, hogy a végső támadás már elérkezett, „látjuk ezt már az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága és a genderelmélet politikai erőltetése vonatkozásában is".Aradszki szerint ezt látjuk Soros György támadásában is az európai család ellen, mikor migránsok 10 millióival hígítaná fel a keresztény kontinenst.„A sátán elleni küzdelem pedig keresztény kötelességünk!" - olvasta tovább a papírról a felszólalást az államtitkár, majd azt is elmondta, hogy hogyan kell küzdeni: „A rózsafüzér a legerősebb fegyver a Gonosz ellen, képes a történelem megváltoztatására. És ezt Soros György is meg fogja tapasztalni!"