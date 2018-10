Új fejlesztéssel segítenek megnyitni balesetnél a vészhelyzeti folyosót

A Ford és a Vodafone közösen teszteli a kommunikáló autók egyik technológiáját, amely néhány pillanaton belül figyelmezteti az autósokat, ha baleset történt az előttük lévő útszakaszon. Plusz a rendszer idejében jelzi, hogy egy megkülönböztető jelzésű jármű közeledik, sőt, azt is megmutatja, az autós az útnak melyik oldalára húzódjon le, hogy ne képezzen akadályt.A rendszer célja, hogy a megnyitott „vészhelyzeti folyosón" a tűzoltók, a mentők és a rendőrök gyorsabban jussanak el a helyszínre. A technológia próbája egy 15 millió euró költségvetésű program keretében zajlik, feladata a kommunikáló autók új technológiájának és az önvezető járművek műszaki megoldásainak gyakorlati tesztelése.– A Ford régóta fejleszti és teszteli járműveit, amelyek képesek kommunikálni az út mentén kiépített infrastruktúrával vagy más járművekkel, növelve ezzel a közlekedés biztonságát és hatékonyságát. A Vodafone-nal és a programban részt vevő többi céggel együtt értékes betekintést nyerünk a közlekedésbe, így magasabb szintre fejleszthető a járművek hálózatba kapcsolása – nyilatkozta Gunnar Herrmann, a Ford of Germany elnök-vezérigazgatója.A Ford és a Vodafone olyan jövőt képzel el, amelyben a járművek – mobiltelefon-hálózatokon és beépített modemeken keresztül – kommunikálnak egymással, és a két cég most azt térképezi fel, hogyan tudná az „eCall Plus" tájékoztatni az autósokat, ha 500 méteres távolságig baleset történik előttük. Németországban egy kutatás bebizonyította, hogy az autósok közel fele nem is tudja, hogyan kell kialakítani egy „biztonsági folyosót".Az új technológia, amelyet a Ford is tesztel, egy jelzést küld a mentő-, tűzoltó- vagy rendőrautókból a közeli járműveknek, így azok vezetői tudják, honnan és milyen távolságból érkezik a szirénázó autó. Ez különösen a zsúfolt nagyvárosi forgalomban hasznos, például az olyan kereszteződésekben, ahol az autósok nem is tudják megállapítani, honnan jön a sziréna hangja.– A digitális forradalom a mobilitás új formáit teremti meg, amelyek életeket menthetnek az utakon – hangsúlyozza Hannes Ametsreiter, a Vodafone Germany elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, ha az autók kommunikálnak egymással, a vészhelyzeti szolgálatok könnyen eljutnak a baleset színhelyére, így a segítség még időben megérkezhet olyan helyzetben, amikor minden másodperc számít.