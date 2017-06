Lebuktatta a legújabb BMW kinézetét a videójáték

Kép forrása: auto-motor.hu

Need for Speed Payback néven dobják piacra a videójáték-sorozat legújabb darabját, amelynek a forgalmazása csak november 10-én indul, de már most megkezdték a reklámozását. Többek között két képet is megosztottak, hogy fokozzák a várakozást.Az egyiken a sarokban, a másikon viszont a fő helyen láthatjuk az új BMW M5-ös orrát mindenféle álca nélkül - szúrta ki az automotor.hu Ez azért különösen kellemetlen, mert hivatalosan még be sem mutatták az autót, csak álcázott képek, videók kerültek ki róla.