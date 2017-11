Ennyivel nőhetnek a díjak az idei kötelezőkampányban

A Netrisk.hu által elvégzett előzetes díjkalkulációk mintegy 15 százalékos díjemelkedést mutatnak, ezzel az új kötések – baleseti adó nélküli – átlagos díja továbbra is kedvező szinten, 18 ezer forint körül alakulhat majd. Az idei kampány során érintett mintegy egymilliónyi személygépkocsi közül várhatóan százezerre kötnek üzemben tartóik új szerződést.Valamennyi érintett biztosító január elsejétől érvényes tarifája már ma délelőtt összehasonlítható lesz a Netrisk.hu oldalán.

Az átlagdíjak növekedésének tényleges mértéke az első napok szerződéskötései alapján válik egyértelművé, de az szinte biztosnak látszik, hogy a biztosítók továbbra is kénytelenek érvényesíteni megugró kárköltségeiket a tarifáikban. Ez 15 százalék körüli átlagos díjkorrekciót jelenthet az év végi kampányban érintett autók esetében

– összegzi a gyorskalkulációk eredményét Sebestyén László, a Netrisk.hu vezérigazgatója."A biztosítók eltérő szegmentálása miatt ugyanakkor lesz autós, akinek ennél kisebb vagy akár jóval nagyobb mértékben változik a díja" – tette hozzá Sebestyén László.A most közzétett új tarifák jelentősebb strukturális változásokat nem tartalmaznak. A díjemelés hatását elsősorban azok képesek kompenzálni, akik kármentesen vezettek és magasabb bónuszosztályba tartoznak, elektronikus kommunikációt és díjfizetési módot, illetve éves díjfizetést választanak. További jó lehetőség a spórolásra az együttkötési kedvezmény kihasználása például casco- vagy lakásbiztosítás egyidejű megkötésével.Az MNB honlapján közzétett díjtarifák terjedelme biztosítónként jelentősen eltér: található közöttük alig több mint egyoldalast, illetve 80-100 oldalas egyaránt. Szerencsére ezek részletes áttanulmányozására nincsen szükség, az összehasonlításban az ügyfelek hosszú évek óta megbízhatóan támaszkodhatnak az összehasonlító alkuszi portálok kalkulációira.Előfordul az is, hogy az alacsonyabb bónuszszintekhez a korábbinál kisebb kedvezménykulcsok kapcsolódnak.Érdekesség, hogy. Ilyen például akkor fordul elő, ha a gépjárművet közúti áruszállításra, közúti személyszállításra vagy betegszállításra is használják.A meglévő kgfb-szerződések következő évi díjairól a biztosítóknak legkésőbb 50 nappal az évforduló előtt, év végi évforduló esetén tehát november 11-ig kell tájékoztatniuk ügyfeleiket. Ők ennek ismeretében, amennyiben a felmondás mellett döntenek. A Netrisk.hu oldalain már csütörtök délelőtt elvégezhető az új díjak összehasonlítása csakúgy, mint az ehhez kapcsolódó felmondási és szerződéskötési műveletek.A Netrisk.hu becslése alapján ezt a lépést idén mintegy 100 ezer személygépkocsi üzembentartója teszi majd meg. Érdemes odafigyelni arra, hogy aki díjkedvezmény fejében korábban az elektronikus díjkedvezményt választotta, az ne a postaládájába, hanem az e-mailcímére várja a biztosítója díjértesítőjét.Az év végi kampány főként azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vásárolták járművüket. Ugyanakkor a tarifákat a következő hetekben már érdemes azoknak is böngészniük, akik ezt követően, januári vagy februári évfordulóval szerezték jelenlegi autójuk tulajdonjogát.