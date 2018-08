Durva EU-s bírságot kaphatnak az autógyártók

Akár 14 milliárd euró feletti összegre is rúghat az autógyárakat sújtó uniós bírság, ha nem teljesítik a teljes modellpalettára 2021-től érvényes átlagos károsanyag kibocsátási határértékeket - írja a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet elemzése.



Az Európai Unió 2020-tól új, szigorúbb, kilométerenként 95 grammos átlagos szén-dioxid kibocsátási határértéket vezet be az autógyártók személygépkocsi termékpalettájára. A kibocsátási normát fokozatosan vezetik be, azt 2021-től kell majd a járművek valós közúti üzemi terhelését a korábbinál pontosabban modellező WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) tesztelési eljárás szerint teljesíteni.



A határértéket nem teljesítő flottákra már 2020-ban és 2021-ben is súlyos bírságot vethet ki az EU.



Az IHS Markit előrejelzése szerint az autópiac keresleti szerkezetének eddig prognosztizálható alakulása alapján az autógyártók a legjobb esetben átlagosan 102,3 g/km szén-dioxid kibocsátási átlagot tudnak elérni személygépkocsikkal, ami 11 milliárd eurós bírságot vonhat maga után. Ennél kedvezőtlenebb esetben pedig 122,9 g/km átlagos kibocsátással 14 milliárd eurót.



Az autógyártók csak abban az esetben tudják elkerülni a tetemes bírságot, ha "földcsuszamlásszerű" változás következik be a teljesen vagy részben elektromos autók keresletében Európában.



A kilátások azonban nem rózsásak, ugyanis a Volkswagen dízelbotránya után az egyébként viszonylag kedvező szén-dioxid kibocsátási paraméterekkel rendelkező dízelautók iránt csökkenő és a benzines autók, sőt, ezen belül a magas fogyasztású SUV modellek iránt növekvő piaci kereslet miatt 2017-ben első alkalommal emelkedett az autógyártóknál a gyártmányflotta károsanyag-kibocsátási átlaga.