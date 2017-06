A Porsche Hungaria autói segítik a vizes vébé szervezőit

Kép forrása: autosvilag.com

A Porsche Hungaria 138 járművel segíti a magyarországi vizes világbajnokság sikeres lebonyolítását.A támogatást sajtótájékoztató keretében, kedden jelentette be Vérten Sándor kommunikációs igazgató és Mátrabérci Sándor, az Audi márkaigazgatója.A július 14-én rajtoló vb fő helyszínén, a Duna Arénában tartott médiaeseményen elhangzott, hogy a cégóriás 86 Audi személygépkocsit és 52 Volkswagen kisbuszt bocsát a szervezők rendelkezésére, amellett sofőrszolgáltatást is biztosít, ily módon járulva hozzá a világbajnokság eredményes megrendezéséhez.Szántó Éva, a világbajnokságot szervező és lebonyolító Bp2017 kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a Porsche Hungaria, illetve az Audi márka az elsők között jelentkezett, hogy szívesen támogatná az eddigi legnagyobb magyarországi sporteseményt, és az úszók közül már több hónapja szponzorálja a két aktív olimpiai bajnokot, Hosszú Katinkát és Gyurta Dánielt.A sajtótájékoztatón is jelenlevő Gyurta elmondta, hogy szorgosan készül a hazai világbajnokságra. Hozzátette, igyekszik maximálisan kihasználni a hátralévő heteket, hogy a lehető legjobb formában szerepeljen majd kedvenc számában, a 200 méteres mellúszásban a Duna Arénában.