Új trükk a piacon: céklaporral színezik az őrölt paprikát

A hazai fűszerpaprika világhírű kiváló minősége miatt, éppen ezért annyira szomorú, hogy egyes helyeken hozzányúlnak. A termelők között azt pletykálják, hogy néhol céklaporral színezik, hogy szebb, vörösebb, kelendőbb legyen, no és persze, hogy kevesebbe kerüljön az előállítása. Ha túl bordó az őrölt pap­­rika, kezdjen gyanakodni! Szagolja meg, a céklaporosnak édeskés céklás, sárgarépás illata van, és az íze is más.



– A magyar paprika az illata és az íze miatt emelkedik ki a többi közül, az importpaprika pedig több színanyagot tartalmaz – mondta a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. kutatója, Pék Miklós. A termelőktől és a piacokon vásárolható fűszerpaprika kíméletes mó­don készül, ezért több illóanyag és ízanyag marad benne. Ha ilyennel főz, kevesebb is elég belőle, mint a boltiból.



Mivel a magyar konyha elengedhetetlen fűszeréről van szó, ezért nap mint nap használjuk a konyhában, még úgy is, hogy az utóbbi években rohamosan emelkedik az ára. A drágulás hátterében részben az áll, hogy egyre kevesebben hajlandóak elmenni napszámba dolgozni, azok, akik mégis, nagyon magas órabért kérnek érte (akár 2–3 ezer forintot is). Másrészt az időjárás szeszélyeinek is ki vannak téve a gazdák, hiába a jó minőségű vetőmag. Így lassan aranyárban mérik a hazai őrölt paprikát, aminek kilós ára már most 6 ezer forint felett van a bol­tokban.



– Itthon a fűszerpaprika előállítási költsége meghaladja a 2500–3000 forintot, ha ennél olcsóbbal találkozik a piacon, el kell gondolkodni, hogy miért is – hívja fel a Bors-olvasók fi­gyelmét Németh József, a Ma­gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség hagyományőrző bizottságának elnöke.