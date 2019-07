Dániában nagyon nehéz lesz elválni, ha egyáltalán úgy döntünk a végén

Áprilisban vezette be Dánia az új szabályokat , hogy nehezebbé tegyék a pároknak a válást. (Dániában a legmagasabb a válások száma.) Eddig elég volt annyi is, hogy a felek kitöltsenek egy online ívet és már el is indult a folyamat. Mostantól pedig, ha a családban kiskorú gyermek van, akkor három hónapot kell várni a pároknak. Ezen felül részt kell venniük egy kötelező tanácsadáson a végső tárgyalás előtt.A dánok kifejezetten pozitívan fogadták a kezdeményezést.