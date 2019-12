Tündérszépek 2020 – Az országos döntőben a győri gimnazista lány a legfiatalabb versenyző – fotók

Mint írtuk, a Tündérszépek országos szépségverseny régiós középdöntőjében győri lány, a 16 éves Németh Vivien végzett az élen. A győri gimnazista így nem csupán az iskolapadban szerezne minél jobb jegyeket, hanem hazánk nívós szépségversenyének országos döntőjében is minél jobb helyezést szeretne elérni. A budapesti döntőt január végén rendezik.

Vivien a napokban tért haza a döntőre felkészítő badacsonyi háromnapos táborból, az élményeiről faggattuk. „Eleinte nagyon izgultam, de ebben semmi szégyellnivaló nincs. Ez életem első szépségversenye, a mezőnyben több olyan induló van, akik otthonosan mozognak a kifutókon, szép eredményeket értek el más rangos szépségversenyeken” – kezdte Vivien.

Természetesnek lenni

„Azt abszolút pozitívnak tartom, ahogy a stáb tagjai hozzám álltak. Nem türelmetlenkedtek velem, megértették, hogy ebben a mezőnyben én vagyok a legfiatalabb. Kocsis Korinna, aki a Tündérszépek háziasszonya és mindenese, remek tanácsot adott azzal, hogy bátran építsek a természetes szépségemre. Szerencsére ez a mondat a tábor elején hangzott el és komolyan megnyugtatott.

Egyrészt semmi veszítenivalóm nincs. Nekem az is megtiszteltetés, hogy több száz induló között a huszonkét legszebbnek ítélt lány közé választottak. Másrészt, hogyha idézőjelben csak annyi a feladat, hogy legyek természetes, úgy érzem, ez menni fog” – mondta bizakodóan a győri gimnazista.

„Nagyobb az önbizalma”

Vivien „komoly háttérországot” tudhat maga mögött, a szülei és párja is támogatják. „A szépségverseny előtt sokkal kevésbé hitt magában Vivi, most nagyobb az önbizalma. Már csak ezért megérte indulnia” – hallottuk Vivien barátjától, az ifjúsági labdarúgó válogatott Ominger Gergőtől. „Az utóbbi hetekben, különösen a badacsonyi felkészítő tábor óta sokat fejlődött Vivi kommunikációs készsége, bátran válaszol, ha kérdeznek tőle” – vélekedett Csukás Edina, Vivien édesanyja.

Tanulságok

A Tündérszépek megyei és régiós döntőjének nyertese az országos fináléban is számíthat szeretteire, a szülei és párja elkísérik majd a fővárosba. „Ami kifejezetten tetszett és hasznosnak találtam a badacsonyi táborban, hogy Béres Alexandra fitnesz világbajnok előadást tartott az egészséges életmódról, ételekről, illetve mutatott több alakformáló gyakorlatot, tippet. Magassarkú cipőben a járást még gyakorolnom kell, mivel eddig a sportos cipőket részesítettem előnyben.

Annak örültem, hogy amikor estélyi ruhát és bikinit választottunk, Kocsis Korinna is adott a véleményemre. A fodrászok és a sminkesek is meghallgattak, igaz, az észrevételeimet finoman tettem. Ez is fontos tanulság. Mindent meg lehet beszélni, csak kulturáltan kell felvetni a problémákat” – búcsúzott mosolyogva Vivien.