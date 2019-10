Túl sok tévhit él a köztudatban

Az iskolai bántalmazás megfékezéséért indított cikksorozatunkhoz kapcsolódóan közzétettünk egy online kérdőívet, amelyben Olvasóink véleményére voltunk kíváncsiak. Előző cikkünkben arról írtunk, hogy a válaszadók mit tanácsolnának gyermeküknek, mit tegyen, ha az iskolában bántalmazás tanúja. Azt is megkérdeztük, mi Olvasóink véleménye a diákok egymás közötti agressziójáról.

Olvasóink döntő többsége szerint az iskolában megengedhetetlen mindennemű erőszak, míg a legkevesebben az „Azok, akiket zaklatnak vagy bántalmaznak, biztosan kiérdemelték valamivel” válaszra kattintottak. Más-más módon, de állást foglaltak az agresszióval kapcsolatban azok, akik a „Megütöttek? Üss vissza!”, az „Ami nem öl meg, az megerősít” vagy az „Én is átmentem ezen és megtanultam kezelni” vélekedést jelölték meg.

Ököljog?

– Sajnos sok szülő meg van győződve arról, hogy a mai világban meg kell hogy tudja védeni magát a gyerek. Ha kell, ököllel. Pedig az agresszió gyógy­módja nem az agresszió. Így sosem lesz vége sem a szócsatának, sem a tettlegességnek – magyarázza Répásiné Hajnal Csilla, a győri Váci-iskola igazgatója, aki szerint ez az ártalmas tévhitek egyike.

A diplomás egészségfejlesztési mentálhigiénikus, kineziológus, emellett kétféle mediátori képzettséggel rendelkező szaktanácsadó elmondta: iskolájuk Békés Iskola, a szemlélet amerikai mintára terjed a világon és a célja az agresszió megelőzése, az iskolai konfliktusok békés rendezése. (Cikksorozatunk első részében mutattuk be az iskolát.) A módszer sokat foglalkozik a tévhitekkel, a már-már népi bölcsességként élő sztereotípiákkal. Ezek közül gyűjtöttük a leggyakrabban előfordulókat csokorba. A zárójelben az olvasható, amit helyette gondolni, érezni, cselekedni kellene.

A bagatellizálás rossz

Nem komolyan gondolta, csak viccelődött. (Ami a másiknak fáj, az nem vicc, hanem bántalmazás.)

Ami nem öl meg, az megerősít! Minek ment oda? Magának kereste a bajt. (Semmilyen igazolás nincs a bántalmazásra.)

Én is kibírtam, ember lett belőlem. (Nem akarhatjuk, hogy másoknak is keresztül kelljen menniük azokon, amiken nekünk.)

Ne szólj szám, nem fáj fejem. (A közösség tagjaként kell cselekedni, ha valakit bántanak.)

Ne foglalkozz vele! (A bántalmazás mindannyiunk ügye, foglalkoznunk kell vele.)

Kerüld el! (A bántalmazás mindenkit érint, nem kerülhetjük el, cselekednünk kell.)

Ennél nagyobb baja soha ne legyen! Nem kell mindent felfújni! (Segíteni kell a gyereknek az érzései megfogalmazásában, elfogadni az érzéseit.)

Biztos volt előzménye, te sem vagy ártatlan! (Az erőszakot a másik bosszantó viselkedése sem teszi elfogadhatóvá.)

Legalább tanul belőle. (A bántalmazás elszenvedése árt minden érintettnek.)

Teher alatt nő a pálma. (Nincs szükség arra, hogy bántalmazással kelljen megküzdeni.)

Katonadolog! (Csak a gyerek tudja, mennyire fáj neki.)

Mindenkit csúfolnak, mégsem csinál ügyet belőle. (Nem kell eltűrni a bántalmazást, bármibe is csomagolják.)

Ha szóból nem ért, majd ért a verésből. (Semmi sem igazolja a bántalmazást.)

Tanulja meg, hogyan védheti meg magát! (Mindannyiunk felelőssége, ha valakit bántanak.)

A pedagógus felelőssége

Nem állhatok mindig mellette. (A tanár a közösség tagjaként is felelős a többiekért.)

Nem kell odafigyelni, majd abbahagyja. (Pedagógusként közbe kell avatkozni, ha a helyzet megkívánja.)

Védje meg magát! (Olyanná kell tennie az iskolának a közeget, hogy ne forduljon elő bántalmazás.)

A gyerekek már csak ilyenek. (A gyerekek viselkedéséért a felnőttek felelnek.)

Majd egymás között lerendezik. (Ha a gyerekek nem megfelelően kezelnek egy konfliktushelyzetet, segíteni kell nekik.)

Otthonról hozza! (Tennie kell a pedagógusnak azért, hogy fejlessze a gyermek szociális készségeit.)

Mert ő olyan áldozat típus… (Támogatni kell a diákot abban, hogy ne legyen bántalmazás elszenvedője.)

Árulkodás majomszokás. (Ha a gyerek nem tud megbirkózni egy helyzettel, kérhet segítséget.)

