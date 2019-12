Tizennégy magyar vadászgép szállt fel Pápáról és tért vissza az alföldi bázisra – videó, fotók

Hét hónapnyi ideiglenes pápai állomáshely után, kedd reggel levegőbe emelkedett a tizennégy magyar felségjelzésű Gripen a Győr közeli kisvárosban és hazaindult Kecskemétre. Azt eddig is tudtuk, hogy a vadászpilóták élete nem unalmas, ám az utóbbi bő fél év az ő szintjükön is kifejezetten mozgalmasnak, kihívásokkal telinek bizonyult.

Öt országot védtek

„Hat Gripen landolt a Pápai Bázisrepülőtéren. A vadászgépeknek 10 perc elegendő a Kecskemét-Pápa távolság leküzdésére” – írtuk tavasszal. A Pápára költözéssel szinte egyidőben kezdődött a magyar vadászgépek balti államokban végzett missziója. Innentől kezdve szeptember közepéig a magyar vadászgépek flottája „két csapatra” oszlott.

A Pápán maradt hét Gripen látta el hazánk és Szlovénia folyamatos légtér védelmét, míg az egység másik fele három Balti országban, Litvániában, Lettországban és Észtországban végezte ugyanezt a szolgálatot. Ki kell emelni: az idei év harmadában a Magyar Honvédség vadászrepülőgépei azonos időben öt ország légtérrendészeti feladatait látták el a NATO szövetségi rendszer részeként.

Kemény meló a Baltikumban

A baltikumi misszió kimondottan „kemény dió” volt. Májustól augusztus végéig 40 éles riasztásuk volt a Magyar Honvédség Gripenjeinek a balti légtérben. „A magyar repülők közel 400 felszállást hajtottak végre és több mint 400 repült órát teljesítettek a Baltikumban” – közölte Ugrik Csaba, a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegységének parancsnoka. Ezekben a hónapokban a magyar pilóták gyakran „találkoztak” a balti államok légterét rendszeresen megsértő orosz katonai gépekkel.

A dandártábornok elmondta: a magyar pilóták több szállító- és felderítőgépet is elfogtak a nemzetközi légtérben. Köztük An-24-est, An-26-ost, Tu-214R-t, IL-18-ast, IL-38-ast, IL-76-ost is. Mindemellett orosz bombázók és vadászbombázók is többször „eltévedtek”, köztük SZU-24M-es, SZU-27P, SZU-30SM és SZU-35S gépek. A magyar katonák ezekben a műveletekben főként a világ legjobb vadászpilótái között számon tartott brit királyi légierő tagjaival dolgoztak együtt. A Magyar Honvédség a baltikumi misszióról közel négy perces szenzációs videót tett közzé. Ezen többek közt az látható, hogy három magyar Gripen hogyan fog közre egy orosz felségjelzésű szállítógépet és „kíséri” ki a Baltikumból.

Visszatérés időben

A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison pont időben, a téli fagyok érkezte előtt végeztek a korszerűsítési munkákkal. A pápai repülőtéren ugyanis kevés volt a megfelelően vízszigetelt, hűthető-fűthető hangár a vadászgépeknek. Hiába béreltek ugyan mobil hangárt, azokban nem volt a legideálisabb a készültségi gépek tárolása. A kemény téli időjárás beköszönte előtt a hideg már nem tehet kárt sem a Gripenek sárkányszerkezetében, sem az elektronikai és számítógépes rendszerükben.