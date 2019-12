Mutatunk két szuper megyei lakást, meglepően jó összegért! – fotók

Van, amelyik egészen kicsi. Van, amelyik romos. Van, amelyik kényelmetlen helyen van. A most következő két ingatlanra azonban nem, hogy nem jellemzőek ezek a tulajdonságok, de az olcsóbb, helyi ingatlanok piacán kiemelkednek az igényességükkel a mezőnyből. Ha nem telik kacsalábon forgó palotára, de számít a design vagy a kilátás, megtaláltuk az önnek legmegfelelőbb otthonokat!

Mosonmagyaróvár, 36 m2, 14.900.000 Ft

“FÖLDSZINTI, FELÚJÍTOTT GARZONLAKÁS A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT MELLETT! Mosonmagyaróváron, a Mofém-telepen, a bevásárlóközpontok tőszomszédságában, de az óvárostól is csak néhány perces sétára eladó, egy 36 nm hasznos alapterületű, 1 szobás, földszinti társasházi téglalakás. […] Az észak-keleti fekvésű lakás rendkívül fiatalos, dinamikus, praktikusan, igényesen, kulturáltan berendezett, szépen lakott kis lakás. Fűtése villanyradiátorral megoldott, de alternatívaként egy cserépkályha is rendelkezésre áll. A nyílászárók műanyagok, redőnnyel felszerelve, a burkolatok laminált parketta, műanyag padló és járólap. Az ingatlanhoz egy saját tárolóhelység is tartozik a pince szinten.

Parkolni a ház előtt kialakított parkolóhelyeken lehetséges.A lakás ára a képeken látható bútorok jelentős részét is tartalmazza.”

További részletek és képek az ingatlanbazar.hu oldalán!

Győr, Belváros , 44 m2, 29.900.000 Ft

“Beleszeretős a Belváros szívében! Győr történelmi Belvárosában, a sétáló utcán, a Csónakos szobor közelében kínáljuk eladásra ezt a részben felújított 1,5 szobás téglalakást! Igazi kuriózum, hiszen a sétáló utcán ritkán vannak eladó ingatlanok. A 44 nm-es lakás egy 4 emeletes liftes társasház 2. emeletén található.

Jelenlegi tulajdonosa a legújabb trendeknek megfelelően kezdte el az ingatlan felújítását. A nappali, a háló rész és a konyha már új arculatot kapott. A fürdőszoba felújítása a következő tulajdonosra vár. A háló jelenleg egy légtérben van a nappalival, de igény esetén könnyedén leválasztható. Innen nyílik egy gardrób. A társasház épülete is jó állapotú, néhány évvel ezelőtt szigetelték. A lépcsőház tiszta, rendezett. Közös költség 4.000 ft. A lakáshoz közös kerékpártároló, illetve saját 4 nm-es tároló is tartozik. A parkolás kedvezményes éves bérlettel megoldható (3 900 ft).”

További részletek és képek az ingatlanbazar.hu oldalán!