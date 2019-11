Mutatjuk, mire figyeljenek az időskorúak a biztonságos közlekedés érdekében

A Győri Rendőr-kapitányság két munkatársa, Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy és Horváth Balázs rendőr őrmester rendszeresen tart közlekedésbiztonsági előadásokat nyugdíjasoknak. A győri Generációk Házában tartott beszélgetést KRESZ-szabályokról, veszélyes közlekedési helyzetekről a Kisalföld munkatársa is végighallgatta.

70 év felett

A szépkorúak sokkal több tapasztalattal rendelkeznek a közlekedés területén, mint a fiatalabbak. Az idő múlásával azonban elkezdődhetnek olyan folyamatok, amelyek a korosodás természetes velejárói, melyek a vezetést és a közlekedést befolyásolják. Ilyen a látás, a hallás és a reflexek romlása, az ízületi panaszok gyakorisága. Számításba kell venni a különböző orvosságok mellékhatásait is, hisz ezek szintén negatívan hathatnak a közlekedésére.

Az idősebb vezetők fizikai képességeik hanyatlását eleinte nagyobb tapasztalatukkal tudjak ellensúlyozni, így kevesebb balesetet okoznak, mint a nagyon fiatal vezetők. Ugyanakkor a balesetek száma 65 évtől érzékelhetően kezd nőni. A 70 évesnél idősebb vezetők mutatója pedig már rosszabb, mint a tinédzsereké vagy a húszas éveik elején járóké.

Túl sok infó

Az idősebb vezetők között a leggyakoribb hibák közé sorolható az elsőbbség meg nem adása, a jelzőtáblák és jelzések feldolgozásának hiánya, a figyelmetlen áthaladás kereszteződésen, a sávváltás kellő odafigyelés nélkül vagy a túl lassú vezetés. A figyelmetlenség és a túl sok információ egyszerre történő kezelésének hiánya kockázatos helyzetet idéz elő.

A jogosítvány megtartásához fontos a jó egészségi állapot őrzése. Az ehhez vezető úton a legfontosabb a megfelelő életmód, a helyes táplálkozás, a testmozgás és az orvosi előírások tartása. Utóbbiaknak komoly szerepe van a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésben is. Ne feledjék: a gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebb közlekedők, az időskorúak pedig a leginkább sérülékenyek.

Jó stratégia

Amikor az utcán közlekedünk, a legveszélyesebb helyzetet az úttesten való átkelés jelentheti, főleg, ha valamilyen mozgásszervi problémával küzdünk. Ilyenkor óhatatlanul is tovább tart az áthaladás. Utóbbi során a látás és a hallás is kulcsszerepet tölt be.

A nyugdíjasoknak jó stratégia, ha 10 és 15 óra között kelnek útra. Ilyenkor a legcsendesebb a közlekedés. Célszerű az utat előre tervezni, az úthibákat, kátyúkat fejben tartani. Sötétedés után ésszerű láthatósági öltözetet viselni és kerülni a sötét színű ruhákat.

Halálozási valószínűség

A Generációk Házában tartott győri rendőrségi előadáson a következő adatok „vágták fejbe” a hallgatót leginkább. Ha 40 km/órás sebességgel ütik el a gyalogost, akkor 30 százalék a valószínűsége annak, hogy elveszíti életét a gázolt ember. Ha az ütközés 80 km/órás tempónál történik, szinte biztos a gyalogos halála.

