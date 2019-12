Mutatjuk, milyen lett az új motorvonat, ami Győr és Bécs között jár – fotók

Bemutatkozott az első olyan felújított Talent motorvonat, amely megkapta a MÁV-START kék-sárga-fehér járműarculatát. A jelentős karbantartásnak köszönhetően a korábbinál megbízhatóbb lesz mind a tíz szerelvény. A vonat már forgalomba állt Győr és Bécs között.

Nagyszerviz

A MÁV-START által üzemeltetett tíz Bombardier Talent motorvonat szervizelése és annak hosszú távú megoldása a vasúttársaság számára kiemelten fontos. Ezért első lépésként, idén áprilisban a MÁV-START, a MÁV Vagon és az ÖBB két évre szóló szerződést kötött, hogy a Győr és Bécs közötti eurégiós közlekedésben használt Talentek nagyjavítása, konstrukciós hibáinak megszűntetése, valamint gazdaságos és hatékony fenntartása mielőbb rendeződjön.

Idén októberben a Győr–Hegyeshalom (1-es) vasútvonalon forgalomba állt az első felújított, a MÁV-START, a MÁV Vagon és az ÖBB szakemberei munkájának köszönhetően nagyszervizen átesett Talent típusú villamos motorvonat. A javítás és felújítás kiterjedt többek között a forgóvázra, a fékrendszerre, a mozdonyvezetői fülkére és az utastérre egyaránt. Ez utóbbiban a tolóajtók, a lépcsők, a klímaberendezések, az ülések és a WC-k újultak meg.

Tetszetős külső

Az első jármű még az eredeti, piros külső festés megújításával közlekedik. A MÁV-START a Flirt motorvonatokról már jól ismert színvilágnak megfelelő megjelenéssel látta el a második vonatot, és a következő felújítások során a többi jármű külső megjelenése is megújul, és a külső feliratok módosítása is megtörténik. A Győr–Hegyeshalom–Bécs között EuRegio-járatként közlekedő Talentek, nem csak frissebb, korszerűbb belsővel, hanem tetszetős külsővel is az utasok szolgálatába állhatnak. A második felújított jármű a hétvégén már forgalomba is áll. Az ütemterv szerint kéthavonta készül el egy-egy motorvonat.

Kerékgyártó József, a MÁV-START vezérigazgatója a székesfehérvári eseményen elmondta, a 10 Talent motorvonat felújításának köszönhetően, az új külső dizájn mellett az utazási komfort és a járműstabilitás is jelentősen javulni fog. Az első kettőt követően a harmadik felújított Talent, már a jövő év elején forgalomba állhat. Mint mondta, 2020 végére fejeződhet be a flotta megújítása, utána már a jelenleginél megbízhatóbban, akár 80-90 százalékos üzemkészséggel közlekedhetnek. Hozzátette, a járművek 4 Bécsbe közlekedő Flirtet válthatnak ki, amik a budapesti elővárosi vonalakra kerülhetnek. A vezérigazgató kitért rá, hogy 2022 végére az új KISS-eknek köszönhetően, az eddig Flirtekkel együtt, a főváros teljes elővárosában modern motorvonatokkal lehet majd utazni.

A Talent motorvonaton elvégzett és tervezett korszerűsítések

A munkákat a MÁV leányvállalata, a komoly forgóvázgyártói múlttal rendelkező, székesfehérvári MÁV VAGON Kft. végzi, ami nemrégiben fejlesztett ki egy korszerű, keskeny nyomközű, hajtott forgóvázat a kisvasutak számára.

Jelenleg a MÁV VAGON szakemberei a járműtető újraszigetelése során elvégzik a motorvonatok tetőelemeinek újraszigetelését a beázások megszüntetésének érdekében; megtörténik a MÁV-START színtervei alapján a külső és a feliratok módosítása, új típusú mozdonyvezetői széket, valamint a FLIRT motorvonatoknál alkalmazott korszerű légsűrítőt, nyomkarimakenő berendezést és a hajtásellenoldali csapágyfedélbe földelőgyűrűket építenek be; valamint az ÖBB Talent vonatoknál alkalmazott, módosított tengelyrögzítéssel ellátott léghengereket és osztott kivitelű féktárcsákat szerelnek fel.

További fejlesztések

A továbbiakban tervezett korszerűsítés során frissülnek majd a járművezérlő (FLG), a hajtásvezérlő (ALG), a fékvezérlő (EPAC) és a Display szoftverek; korszerűsödik a feljáróajtó és kimozdulólépcső vezérlőegysége, valamint a belső videómegfigyelő és rögzítőrendszer; kiépül a fedélzeti WI-FI-rendszer, utastéri 230V 50Hz / USB aljzatokat építenek be és a homlokvilágítás és az utastéri világítás is korszerűbb lesz LED fényforrások beépítésével.