Mutatjuk, hogy állnak a 2019-es megyei útfelújítások – térkép

Győr-Moson-Sopron megyében eddig három alsórendű útszakasz korszerűsítése valósult meg, míg további négy útfejlesztés most is zajlik a 2019-es Magyar Falu Programból. Összegyűjtöttük, hogyan állnak a más forrásból indított útprojektek is térségünkben.

Milliárdok az utakra A kormány a Magyar Falu Programra országosan 150 milliárd forintot szánt tavaly. Ebből 75 milliárd forint állt rendelkezésre az önkormányzatok, kisebb részben az egyházak infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására. Emellett 25 milliárd forint jutott a falusi csokra. A „maradék" 50 milliárd forintot mellékutak rekonstrukciójára szánták. Ez az összeg 430 km-nyi út korszerűsítésére volt elegendő hazánkban. Győr-Moson-Sopron megyében hét szakasz, összesen 19,3 kilométer hosszan került a Magyar Falu Programba. Időigényes hadművelet „2019-ben 2,1 km-en újult meg az ágfalvai bekötőút nettó 278 millió forintért. Elkészült a legrövidebb szakasz, a pannonhalmi Dózsa György utca 350 méteres része is. A napokban adták át a leghosszabb szakaszt, Püski és Lipót közötti etapot" – kezdte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikáció osztályvezetője. Az utolsóként említett, több mint öt km-es szigetközi út borzalmas állapotban volt. A püskiek korábban többször számolták a kátyúkat és aláírásgyűjtési akciót is tartottak. A 2019-ben kezdett programból a további négy „célpont" fejlesztési tervei is készen állnak. Amint az időjárás engedi, az útépítő gépek vonulnak a munkaterületekre. A Győr-Bakonybánk összekötő úton Nyalka és Táp között 2,4 km-nyi, a Pápa-Szilsárkány összekötő úton a 86-os főúttól Szany irányába 3,1 km-nyi szakasz lesz klasszisokkal jobb a közlekedők örömére. A Kapuvár és Tőzeggyármajor közötti összekötő úton 3,2 km-t tesznek rendbe, valamint két projekt keretében a Győr-Mosonmagyaróvár összekötő úton több mint 2,8 km-t. Utóbbi útfejlesztés a hédervári benzinkúttól Ásványráró belterületének déli határig tart. További források A Magyar Falu Programon kívül további megyei alsórendű utakat tettek rendbe más hazai és uniós támogatásokból tavaly. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként (TOP) uniós forrásból korszerűsödött a főút Dunaszeg és Bőny szívében. Szintén TOP-forrásból „született újjá" a Malom utca Ménfőcsanakon. „A fejlesztés fő részével, az aszfaltozással végeztek a szakemberek. Pár utómunkálattal (járdák, kapufeljárók visszaépítése) a hideg idő miatt adósak maradtak. Ezeket a feladatokat még be kell fejezni itt" – mondta Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke. A Malom utca folytatásaként Győrújbaráton és Nyúlon további négy szakasz úthibái szűnnek meg. A forrás biztosított, a kivitelezés az idei év végére, jövő év elejére zárulhat. A Győrság és Pannonhalma közötti 2,3 km-es szakasz tavaly november végére elkészült. Készül az új projektlista „Az új, 2020-as Magyar Falu Program szerinti felújítások előkészítése zajlik. A végleges projektlistákról hamarosan részletes tájékoztatást adni" – zárta szavait Pécsi Norbert Sándortól.