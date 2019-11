Mutatjuk az idei árakat Győrben a Dunakapu téri jégpályán! – fotók

Az elmúlt négy év legnépszerűbb győri adventi attrakciója három napon belül újra nyitja kapuit. A belvárosi jégpálya a péntek kora esti showműsor után rögtön várja a téli sport kedvelőit. Az első korcsolyázók várhatóan 18.45-kor léphetnek jégre.

„Energiatakarékosan”

Három hete dolgoznak és még mindig dagasztják a jeget Győr szívében. Tíz cm-nyi réteg hiányzik ahhoz, hogy a győri adventi fénygyújtás után, 18 órakor kezdődő jégrevüre tökéletes legyen a jég vastagsága. „Egyelőre melegek a nappalok, de a pénteki nyitásra hideg várható” – kezdte Szarvas Zoltán. A korcsolyapályát üzemeltető Győri Jégsportért Alapítvány tagja hozzátette: az önkormányzat segítségével saját villanyórát kapott a jégpálya. Így a tetemes energiaköltség pár százezer forintos „faragását” várják a szervezők az idei szezonban.

Jegyárak

Ennek köszönhetően a jegyárak érdemben nem nőttek tavalyhoz képest. Egyedül a diákbelépő (6-18 éves korig) emelkedett 700-ról 800 forintra. A felnőtt tikett ára nem változott, maradt 1000 forint. Ezekkel az árakkal számolhatunk az év végi ünnepek után jövő januárban, februárban is.

Akinek nincs felszerelése, ám szívesen csúszkálna, jó hír számukra: a kölcsönzőben új korcsolyákkal bővítették a kínálatot. Másfél órás turnusra 1000 forint a kölcsönzés díja. A pálya hétfőtől péntekig 10-20 óra között, hétvégén 10-22 óra között tart nyitva. Minden páros órában engedik jégre a korcsolyázókat, másfél órát mozoghatnak, majd fél óra karbantartás következik.

Diákok és egyetemisták

Az utóbbi években több ezer győri és város környéki kisdiák korcsolyázott vagy tanulta a sportág alapjait a Belvárosban. Az iskolai csoportok továbbra is számíthatnak az 500 forintos kedvezményes jegyre. Ráadásul a tucatnyi iskolában helyhiány miatt gondot okozó mindennapos testnevelést is ki lehet „pipálni” a korizással.

„Januártól a kedvezményes korcsolyázás lehetőségét bővítjük a helyi egyetemistáknak is. A hallgatók szerda délelőttönként használhatják majd a pályát szintén 500 forintért. Régen rengeteg győri egyetemista korcsolyázott Kiskúton, most ezzel az akcióval szeretnénk visszacsalni őket a jégre. A kötelező testnevelés órákat nekik is igazoljuk” – hallottuk Szarvas Zoltántól.

Egyéni oktatás

Az iskolások kedvéért már reggel 7-8 órakor nyitják a pályát. Azok az osztályok, akik eddig nem jártak a Dunakapu téri jégpályán, a következő telefonszámon jelentkezhetnek: 30/574-5606. Egyéni gyerek- és felnőttoktatást szombat-vasárnap 9 és 10 óra között tartanak. Utóbbi kezdeményezés évről évre népszerűbb, az oktatás alkalmankénti ára 500 forint.

Adventi fénygyújtás

Pénteken 18 órától ünnepi jégvarázslatot adnak elő a Dunakapu téri jégpályán. Előtte, 17 órakor tartják az adventi fénygyújtást a Széchenyi téren.