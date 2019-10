Mutatjuk az első 10 megyei versenyzőt – hírgrafika

Szombaton mutatjuk be a Tündérszépek verseny tizenegyedik megyei indulóját, Kenna Aidát. A következő napokban újabb helyi szépségeket ismerhetnek meg Olvasóink. Az első tíz versenyzőt arról faggattuk, hogy milyen visszajelzéseket kaptak, miután fotóik megjelentek az újságban, illetve hódító útra indultak a közösségi médiában.

Még nyitva a „kapu”

A szépségeket értékes nyereményekkel, remek hangulattal, közösségi élménnyel várjuk. Megyénk legszebb lánya 50 ezer forintos utalványt nyer. A héten is többen döntöttek az indulás mellett, a „kapu” továbbra is nyitva áll. Aki elmúlt 16 éves, de nem töltötte be 30. életévét, részt vehet a megmérettetésen. Nevezni ide kattintva tudnak.

Önbizalom a reakciókból

„Miután megjelentek a fotók a Kisalföldben, sok ismerős keresett, hogy gratuláljon. Többeket meglepett, hogy újra indultam szépségversenyen. A családom büszke rám, szeretnék döntőig jutni” – mondta a pannonhalmi Huszár Lilla. A péri Sáfár Alexandrát eddig csak pozitív visszajelzéseket kapott. „Továbbra is kapom a bátorításokat, amelyekért hálás vagyok” – hallottuk a vörös hajú szépségtől. „Nem sokan tudták a környezetemben, hogy jelentkeztem, de miután erre fény derült, sok pozitív dicséret érkezett olyanoktól is, akikkel nem vagyok napi kapcsolatban. Ez jó érzéssel tölt el” – közölte a győri Lada Dominika.

„A célom teljesült, mivel önbizalmat nyertem a reakciókból” – kezdte Torma Luca. A győri Révai-gimnázium érettségi előtt álló végzőse hozzátette: „pár emberen kívül nem mondtam senkinek a jelentkezésemet, így a legváratlanabb pillanatokban kaptam kedves szavakat. Ezen meglepődtem rendesen”. „A rokonok és ismerősök elfogultak velem, ám semleges emberektől is sok jó szót hallottam a képeimről. Azt többen említették: kár, hogy nem mosolygok az összes fotón. A saját képekkel indulók némelyik fotója retusáltnak tűnik. Így nem biztos, hogy teljesen valósághű az ábrázolásuk, ezzel nem értek egyet” – hívta fel a figyelmünket „érdekes” aspektusra a győri Tihanyi Fruzsina. (A szépségversenyre saját fotókkal is lehet jelezni a versenyszabályzat szerint. Fruzsina észrevételét továbbítjuk a szervezőknek – a szerk.)

Örült a nagyi

„Aznap amikor megjelentek a fotóim a neten és a lapban, tucatnyi pozitív üzenetnek örülhettem. A nagymamám volt az, aki igazán szerette volna, hogy induljak a Tündérszépeken. Ő meg is könnyezte a képeket. Remélem, nem azért, mert annyira rosszul sikerültek” – hallottuk nevetve a dunaremetei Hartai Patríciától. „A munkahelyem, ami közkedvelt gyorsétterem a városban, igazi összefogással szavazott rám, amiért hálás vagyok. Rengetegen osztották az anyagomat, szavaztak rám. Meglepődtem és boldog vagyok egyben” – mesélte Bősze Roxána.

Győri gimnazista az élen

„Mivel visszahúzódó lány, ehhez a színvonalasan szervezett versenyhez is visszafogottan áll Vivien. Annak örül, hogy jelenleg ilyen sok szavazatot kapott” – mondta a legfiatalabb indulóról, a 16 éves Németh Vivienről édesanyja, Csukás Edina. A győri gimnazista vezeti a rangsort a közönségszavazatoknál, igaz, a mezőny rendkívül szoros. A helyezetteket kevesebb, mint 1,9 választja el egymástól, vagyis a verseny cseppet sem lefutott.

Az öttevényi Horváth Boglárka és a győri Sipiczki Kitti is élvezi a Tündérszépek eseményeit. Utóbbi versenyzőtől elnézést kérünk, hogy a napilapos bemutatkozásából kimaradt, hogy imád főzni és új ételeket próbára tenni.