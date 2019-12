Mutatjuk az éjszakai buszjáratokat a szilveszteri tűzijátékra Győrben

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁNAI SÁNDOR női fodrász életének 77. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. 01. 02-án 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, anyósom, nagymamánk, dédnagymamánk és rokonunk, ÖZV. WILCSEK KÁROLYNÉ szül. Ucaker Margit életének 79. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. január 3-án 13 órakor lesz a brennbergi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS ATTILA JÁNOS a soproni volán volt dolgozója életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. január 3-án 11.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Kérjük, részvétüket egy szál fehér virággal fejezzék ki. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, testvérünk, anyósunk és rokonunk, SZŰCS SÁNDORNÉ szül. Horváth Mária szárföldi lakos életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. január 3-án 15 órakor lesz a szárföldi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédink, VÁRI IMRÉNÉ „Mama szül. Székely Erzsébet 97 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 3-án, pénteken 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Kérjük, hogy halottunktól egy szál virággal búcsúzzanak. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Külön köszönetünket fejezzük ki a győri kórház 4-es belgyógyászat összes orvosának és ápolójának. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. BOGDÁN GÁBOR PÁL a Széchenyi István Egyetem volt docense életének 84. évében örökre elaludt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 2-án 14 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló családja

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyám, testvérünk, sógornőm és rokonunk, STÁRITS ISTVÁNNÉ szül. Szabó Aranka 53 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 2-án, csütörtökön 13 órakor lesz a mosoni temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, MOLNÁR JÓZSEFNÉ szül. Bencsics Erzsébet „Erzsi néni” életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 3-án, pénteken 14 órakor lesz a hegyeshalmi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindenkinek, aki HAJTÓ ERNŐ rábakecöli lakos engesztelő szentmiséjén, temetésén részt vett, fájdalmunkban bármily módon osztozott. Hálás szívvel köszönjük Gats Mihály plébános úrnak a szívhez szóló szertartását. Isten áldásával: Gyászoló család

Ezzel az idézettel szeretnénk emlékezni, Soproni Rolandra, Sopira aki immár 20 éve, hogy életét vesztette. Szeretettel gondolunk rá: Édesanyja, Édesapja, testvére Barna, Tündi, Bori, Samu Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, s anyám mellett lassan játsszam az életet, arra születtem, hogy felnőtt is legyek, s megértsem a szóból azt, amit lehet, s végül arra jöttem én a világra, hogy elhiggyem azt, hogy nem vagyok hiába, Arra születtem, hogy megszeressenek, s megszeressem én is azt, akit lehet, arra születtem, hogy boldog is legyek s továbbadjam egyszer az életemet, s végül arra jöttem én a világra, hogy belehaljak abba, hogy éltem a világban.

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánk, VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Molnár Ilona (Mosonújhely) halálának 10. évfordulóján. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a Jó Isten őrködjön nyugalmad felett. Szerető gyermekeid és családjuk

Fájó szívvel emlékezünk BÁLINT TIBOR halálának 17. évfordulójára! Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart szívünkben a Rád emlékezés. Soha el nem múló szeretettel: Édesanyád és Bátyád

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk HORVÁTH ANDRÁSNÉ szül. Matyó Márta halálának 4. évfordulójára Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugodalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Szerető családod

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk, FODOR ZSOLT halálának 8. évfordulóján. Még fáj, ez örökre így marad és mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Szeretteid

Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánkra, FÜZI JÓZSEFNÉ Horváth Margit halálának 15. évfordulóján. Emlékét megőrizzük. Lányai, unokái, testvérei