Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Mezőné Ujvári Edit, győri kórház

Herczeg Rita vagyok, 41 éves. Pápa melletti kis faluban élek, a Bakony szívében, Ugodon. A történetem 2019. 06. 11-én kezdődött. Rohammentő szállított Pápáról Győrbe, a Petz Aladár kórház idegsebészeti szubintenzív osztályra. Agyvérzést kaptam. A műtét után 9 napot töltöttem az idegsebészeti szubintenzíven. Minden elfogultság nélkül írom, hogy a csapat az idegsebészeten fantasztikus. Minden főorvos, orvos, ápoló „sajátjaként” kezelt és ápolt engem. Mivel a műtétet radiológus végezte, őt is meg kell említenem. Dr. Bartek Péter osztályvezető főorvos úr személyesen látogatott meg többször és érdeklődött a hogylétem felől. Azért a sok jó között volt egy legjobb. Ő Edit nővér volt. Figyelte minden mozdulatom, kívánságom. Vérnyomást mért, nézte a monitort aggódva, mosdatott, etetett, fésült, ápolt mint egy igazi gondoskodó édesanya. Megmosta még a hajamat is, miután 2 napig hallgatta, hogy mennyire zavar a hajam állapota. Nem volt ez könnyű feladat, hisz az ágyból nem kelhettem fel. Megoldott mindent. Egy csoda ő. A fekve ivás is nehéz feladat. Megoldotta. Beszerzett egy sportkupakos flakont és segített. Akkor és ott több csoda is történt velem. Teljesen felépültem. Nem maradt vissza az agyvérzésből maradandó károsodás. Könnyes szemmel emlékszem vissza arra a sok jóságra és szeretetre, ami körülvett az osztályon. Ez már fél gyógyulás volt. Hálás vagyok, hogy a hatalmas tudás mellé mérhetetlen emberszeretet is párosult. Köszönöm az egész idegsebészeti csapatnak és külön a legkedvesebb Edit nővérnek, hogy itt lehetek és megoszthattam a történetem.