Az idős asszony 40 éve gondozza a sírokat ingyen Öttevényen

Győryné Aranka négy katonasírt tart rendben Öttevényen: gyomlál, virágot ültet, koszorút és gyertyát visz a végső nyughelyekre. Több mint négy évtizeden át tartó, példamutató közösségi munkájáért „Öttevényért érdemrendet” kapott az önkormányzattól.

Könnyes szem

„A történet a hetvenes évek végére nyúlik vissza. Akkoriban olvastam egy ukrajnai asszonyról az újságban” – kezdte Győryné Aranka. „A nő a második világháborúban vesztette el a fiát. Annyit tudott, hogy a gyereke Magyarországon esett el. A Szovjetunióban vívott harcokban rengeteg magyar katona vesztette életét.

Az ukrán asszony arról beszélt, hogy a falujában elesett ismeretlen magyar katonák sírját rendszeresen gondozza. Arra kérte a magyar édesanyákat, hogy ők is gondozzák az ismeretlen szovjet katonák végső nyughelyeit. Hátha így a fia sírjára is kerül néhanapján virág, gyertya. Annyira megfogott ez az évtizedekkel ezelőtti írás, hogy most is könny gyűlik a szememben” – hallottuk.

Virág és gyertya

A 82. életévében járó öttevényi asszony több mint negyven éve kezdte rendben tartani az öttevényi temetőben lévő katonasírokat. Négy végső nyughelyet ápol napjainkban is. Egy sírban ismeretlen magyar katonák, két másikban a Vörös Hadsereg egykori tagjai, míg a negyedik sírban alig húszévesen életét vesztett német katona fekszik. Azt pontosan nem tudni, hogy hány magyar és szovjet katonát földeltek el anno a Győrhöz közeli településen.

„Ameddig bírtam erővel, hetente látogattam a sírokat. A lányomék közreműködésével havonta négy-öt órát még mindig foglalkozom a katonasírokkal. Tavasz végén, nyár elején gazolok, szoktam virágokat ültetni, mindenszentek előtt koszorút hozok a sírokra. A munka végeztével mindig gyertyát gyújtok” – hallottuk az idős asszonytól, aki otthon is korát meghazudtolóan aktív, több állatot nevel, dolgozik a kertben.

Öttevényi érdemrend

Győryné Aranka nem csak a négy katonasírt „vigyázza” az öttevényi sírkertben, a temető központi keresztjéhez – a „kis Jézuskának”, ahogy a gyerekek emlegetik – is sok szép virágot ültetett. Lapunk munkatársainak büszkén mutatta az idei lila virágokat, amelyek a keze munkáját dicsérik. Győryné Aranka tavaly „Öttevényért” érdemrendet vehetett át Bider Zsolt polgármestertől. „Csak pozitívan tudok szólni Aranka asszonyról, igazi közösségi ember, példamutató önkéntes munkát végez hosszú évtizedek óta” – közölte a településvezető.

Van segítség a sírok gondozásában? – kérdeztük. „A lányomékra számíthatok, aztán volt, amikor utcabeli kőműves mester ingyen felállította az egyik katonasír ledőlt sírkövét. Volt, aki visszakérdezett, hogy miért csinálom ingyen? Annyit válaszoltam, hogy a jóisten kiváló erőben tart. Ez a fizetség” – búcsúzott az idős asszony.