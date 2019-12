A mosonmagyaróvári utazót nem törte meg a balszerencse Thaiföldön – fotók

Tavaly több ezren követték nyomon Preier Bálint blogírásait, amint Thaiföldön, Laoszban, Vietnamban és Kambodzsában 4000 km-t kerékpározott. A mosonmagyar- óvári fiatalember október elején tért vissza Bangkokba, hogy négy hónapon át újra négy ázsiai országot járjon be két keréken. Ezúttal azonban nem cél a 4000 km.

Intenzív élmények

„Észszerűségi okokból a megtett kilométereknél engedtem az eredeti tervből. Eddig 1600 km-t tekertem és még bő 1000 km áll előttem” – kezdte Preier Bálint lapunknak. Az elővigyázatosság nem véletlen. A tavalyi ázsiai útja során Bálint többször kórházban kötött ki, ételmérgezés és káliumhiány miattl kezelték.

Ázsiának azon részén, ahol a mosonmagyaróvári fiatalember kalandozik, az itthon szokotthoz képest óriási különbség van a levegő páratartalmában. Ez átlagos viszonyok között is komoly kihívás elé állítja a szervezetet. Bálint napi 50–60 km-eket bringázik, őt még inkább megviseli a rendkívül magas páratartalom.

„Az út rövidítése mögött más szempontok is vannak. Eredetileg úgy terveztem, hogy a Fülöp-szigeteken fejezem be a túrát, végül egy mianmari (burmai) buddhista kolostorban szeretném az út utolsó heteit tölteni. Eddig annyira intenzív élmények értek Thaiföldön és Malajziában, hogy szükségem lesz arra, hogy az elmémet lelkigyakorlattal csillapítsam a mostani utazásom végén” – hallottuk Bálinttól.

Kullancstenger és monszun

A mosonmagyaróvári utazó döntésében az is szerepet játszik, hogy Thaiföldön nem csak a kezdet volt kőkemény. „Úgy indult a mostani túra, hogy több olyan napi kihívással szembesültem, amely az ember szellemét és testét is próbára tette. A kezdetek óta akadozik a fék a bringámon. Már látta több szerelő, de megnyugtató megoldást egyiknek sem sikerült találnia. A defektek is gyakrabban jöttek, mint tavaly. Másfél éve 1000 km után kaptam az elsőt, most csak Thaiföldön háromszor lyukadt ki a gumim.

Az internetkapcsolattal szintén sokat küzdöttem: a blogomra ezért posztoltam a tervezettnél jóval kevesebbet. Volt, amikor kutyák támadtak rám, előfordult, hogy kullancstenger közelében éjszakáztam. Amikor egyik éjszaka egy thaiföldi strandon hatalmas vihar felkapta a sátramat, már csak nevettem. A monszun mindenemet eláztatta. Ez a pillanat jól szimbolizálja a Thaiföldön töltött heteket” – mondta a Lajta-parti világutazó.

Preier Bálint hozzátette: „Akárcsak másfél éve, most is sokszor a helyi emberek jóakarata segített át a legnehezebb pillanatokon. Az adott lelkierőt a folytatáshoz, hogy találkoztam, beszélgettem velük.”

Foci a maláj tűzoltókkal

Bár Malajziában hegyes pálmalevél vágta el Bálint talpát és a sebet jelenleg is tisztítani kell, az Egyenlítő közeli délkelet-ázsiai országban rengeteg pozitív élmény érte a mosonmagyaróvári utazót. „Malajzia több csodaszép szigetből áll, az egyiken engedtem magamnak öt nap pihenőt. Itt boldog napokat éltem át. Aztán a közösségi médiában megismerkedtem egy Malajziában kinn élő magyar családdal. Felkaroltak, pár napig náluk is gyűjtöttem az energiát. Ők toronyházban élnek, nem hittem volna a túra előtt, hogy pár napot apartmanban pihenhetek. Ezt követően vállaltam egy 1700 méter magas hegy megmászását” – mesélte Bálint.

A mosonmagyaróvári fiatalemberrel az is megesett, hogy a maláj tűzoltók fogadták be éjszakára. Tűz elhárításán nem kellett dolgoznia, a szolgálatban lévő tűzoltókkal ellenben focizott egy jót. Az év végi ünnepeket Ázsiában tölti, még vár rá Indonézia és Mianmar (Burma), februárban tér haza Magyarországra. Mianmarban több zavargás történt az elmúlt években, mennyire veszélyes most oda menni? – kérdeztük. „Az a rész, ahol a buddhista kolostor van, ott nyugodt az élet, ellenőriztem” – hangzott a válasz. Jó utat, Bálint, vigyázz magadra!

Jótékonysági utazás

Preier Bálint utazásával hazai beteg gyerekeken is segít. Aki szeretné támogatni a kicsik gyógyulását, Bálint Facebook-oldalán, a „4000 km Ázsiában” című blogon talál erről folyamatosan információkat. Február 2-án jótékonysági futsal tornát rendeznek a mosonmagyaróvári UFM arénában, aminek bevételét a Bálint által felkarolt beteg gyerekek kapják. A csapatok jelentkezését az említett Facebook-oldalán lehet megtenni.