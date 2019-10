A Gyirmót a Vasas ellen folytatná jó sorozatát – online vasárnap 17 órától

A Gyirmót FC Győr legutóbb a Kazincbarcikát győzte le idegenben 2–1-re, és ezzel fellépett a táblázaton a dobogó harmadik fokára. Ennek megfelelően jó a hangulat a kék-sárgák háza táján.

Előzetes – Gyirmót FC Győr–Vasas, Alcufer Stadion, 17 ó. V.: Takács J.

„A játékkal nem voltam teljes mértékben elégedett, mert tudunk ennél jobban is játszani, de a Kazincbarcika ellen az eredmény volt a legfontosabb – nyilatkozta Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője. – A Vasas lényegesen jobb csapat a legutóbbi ellenfelünknél, ezért nekünk is jobb játékra lesz szükségünk a három pont megszerzéséhez. Agresszív focit játszanak több jó képességű futballistával, de nekünk hazai pályán nem lehet más célunk, mint megnyerni a rangadót. Négy meccse tart a győzelmi szériánk, de még ez is kevés volt ahhoz, hogy a tabellán ott álljunk, ahol szeretnénk. Bár azt mondják, hogy minden sorozat megszakad egyszer, remélem, velünk ez nem vasárnap történik meg.”

A 14. forduló további párosítása, szombat: Szolnok–Ajka 17.00. Vasárnap, 13.30: Dorog-ETO, Soroksár–Budaörs, 17.00: Csákvár–Békéscsaba, Szeged–Tiszakécske, Siófok–Kazincbarcika, Haladás–Nyíregyháza, Budafok–Vác. Szabadnapos az MTK.

A bajnokság állása

1. MTK 12 8 3 1 32 – 17 27

2. Csákvár 11 8 0 3 21 – 18 24

3. Gyirmót 12 7 2 3 19 – 9 23

4. Budafok 12 7 1 4 24 – 15 22

5. WKW–ETO 12 6 4 2 18 – 9 22

6. Siófok 11 6 3 2 18 – 11 21

7. Vasas 11 5 2 4 21 – 17 17

8. Szeged 11 4 4 3 13 – 12 16

9. Ajka 11 4 3 4 24 – 20 15

10. Soroksár 11 4 2 5 13 – 19 14

11. Kazincbarcika 12 3 5 4 15 – 15 14

12. Tiszakécske 11 4 1 6 12 – 17 13

13. Dorog 11 4 1 6 11 – 16 13

14. Békéscsaba 11 3 3 5 12 – 17 12

15. Haladás 12 2 6 4 15 – 17 12

16. Szolnok 11 3 2 6 9 – 18 11

17. Nyíregyháza 11 3 1 7 16 – 20 10

18. Budaörs 11 2 3 6 10 – 19 9

19. Vác 12 1 2 9 8 – 25 5

20. Balmazújváros 0 0 0 0 0 – 0 0