A börtönlelkész elfogadni tanít

Új börtönlelkész látja el a Sopronkőhidai Fegyház- és Börtönben a fogvatartottak lelki gondozását. Andrics Máté szeretné a rábízottakat közelebb vinni a hithez – és önmagukhoz is.

Biblia- és hittanórákat tart, megszervezi a gyóntatást, liturgiákon segíti az elmélyülést és nagy hangsúlyt helyez az egyéni lelki gondozásra. A Sopronkőhidai Büntetés-végrehajtási Intézet új börtönlelkésze, Andrics Máté látja el a fogvatartottak lelki gondozását. A teológiát végzett családos fiatalember a Kozma utcai gyűjtőben szerzett tapasztalatokat először a börtönmunkáról, miután kurzusokat tartott a bent lévőknek. Sopronban hitoktatóként dolgozott iskolákban, itt érte a felkérés: legyen börtönlelkész.

– Munkámban az egyéni lelki gondozásra helyezem a hangsúlyt, igyekszem sokat beszélgetni a fogvatartottakkal. Számomra ők ugyanolyan emberek, mint a börtönfalakon kívül élők. Nekem nem elítéltek, hanem utat keresők. Nem szoktam megnézni, hogy a hozzám forduló milyen bűnt követett el. Én nem ítélkezhetem – vall munkájáról Andrics Máté. Tisztában van szerepe fontosságával, hiszen a fegyház zárt világában sokaknak a hit mutat utat a folytatáshoz.

– Nem jár mindenki az alkalmainkra, ám van egy mag, akik nagyon komolyan veszik a hit­életüket. Őket is szolgálom, de célom, hogy az intézet minél több lakóját közelebb vigyem a hithez. És önmagukhoz is. Úgy látom ugyanis, hogy a problémák gyökere pont abból ered, mennyire nincsenek tisztában önmagukkal; gyengeségeikkel és erősségeikkel sem. Fogadják el önmagukat szerethető embernek, ezt szeretném elérni. Hitünk egyik legfontosabb üzenete, hogy van, aki feltétel nélkül szeret – osztotta meg ars poeticának is beillő gondolatait a Kisalfölddel Andrics Máté.