Október 23-án a komáromi ügyeleten született meg Kiss Olivér. A szülők ugyan elindultak a Győrbe, de útközben rájöttek, hogy a gyakori fájások miatt nem fognak időben beérni a kórházba. A kisfiú világra jöttében a komáromi és a kisbéri mentősök segédkeztek.

„Szerdán délelőtt Győrben voltunk baba szívhang-vizsgálaton. Utána meglátogattuk öcséméket, sőt még Észak-Komáromba is átmentünk vásárolni. Semmi nem utalt arra, hogy pár órával később az ügyeleten fog megszületni a baba. A feleségem este háromnegyed hat körül szólt, hogy el kellene indulnunk a győri kórházba, mert elkezdődtek a fájások. Az autópálya felé haladva azonban vissza kellett fordulnunk a komáromi ügyeletre – idézte fel a nagy nap eseményeit a boldog édesapa, Kiss Attila.

A szülők először úgy gondolták, hogy lesz még annyi idejük, hogy Komáromból mentővel eljussanak a tatabányai kórházba, Olivér azonban úgy döntött, hogy nem vár addig. „Éppen a szolgálat befejezésére készültünk, amikor az ügyeleti asszisztens bekopogott hozzánk azzal, hogy szülés indult náluk. Mivel az anyukának már két perces fájásai voltak, nem tudtunk elindulni velük Tatabányára. Az irányításnak jelentettük az esetet, ők pedig a kisbéri egységet küldték, mert a protokoll szerint külön mentőegység kell az anyukához és a babához is. Mindnyájan nagyon higgadtan és szakszerűen kezeltük a helyzetet, a burokrepesztés után 2 perccel meg is született a kisfiú, így végül a kollégák együtt szállították a babát és a mamát a tatabányai kórházba” – mondta el a komáromi mentőállomás mentőtisztje. Váraczki Nikolett azt is elárulta, hogy Olivér volt a tizedik baba, aki nála született. „Hét kisbabát Ausztráliában segítettem a világra. Ott jóval nagyobb távolságokat kellett megtennünk, és bizony nem mindig jutottunk el a kórházig” – tette hozzá Nikolett.

„Olivér születése nekem az első ilyen élményem volt mentőtisztként. Szerencsére a tapasztalt és ügyes kollégák segítettek, nagyszerű csapatmunka volt” – tudtuk meg Gaál Tamarától, a kisbéri állomás mentőtisztjétől. Az apuka elmesélte azt is, hogy első kisfiuk születésénél apás szülést terveztek, de tíz perccel később annyira rosszul lett, hogy ki kellett jönnie a szülészetről. „Most határozottan éreztem, hogy segítenem kell. Nem akartam kijönni a szobából és örülök, hogy a részese lehettem ennek a csodának. Olyan volt ez az egész, hogy, ha más meséli, talán el sem hiszem. A stressz később kijött rajtam, az éjszaka nem is nagyon aludtam. Kell pár nap, hogy felfogjam, mi is történt” – mondta Attila.

Az ügyeleten október 23-án Dr. Gordán Ildikó teljesített szolgálatot. A doktornő három évvel ezelőtt már átélt egy hasonló helyzetet, akkor is a komáromi ügyeleten jött világra egy kisbaba. Kurdi Balázs, a komáromi állomás vezetője elmondta, hogy egyre ritkábbak az olyan esetek, amikor a mentőben zajlik le a szülés, de azért évente mindig van néhány ilyen esetük. Olivér egyébként 3170 grammal és 48 centiméterrel látta meg a napvilágot. Anyuka és a kisbaba is jól vannak.