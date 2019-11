352 busz érkezik Győrből a Volánbusz flottájába – fotók

Összesen 352 új autóbusz megrendeléséről szóló megállapodást kötött a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. A beszerzésnek köszönhetően hamarosan 240 darab Credobus Econell 12 típusú és 112 darab Credobus Inovell 12 típusú jármű kezdi meg szolgálatát az október óta országosan működő közlekedési vállalat kötelekében.

2020 tavasza a céldátum

Az új autóbuszok beszerzéséről szóló szerződéseket 2019. november 12-én írta alá a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. képviseletében Dávid Ilona elnök-vezérigazgató és ügyvezető, valamint a nyertes ajánlatot benyújtó, Győrben és Mosonmagyaróváron is telephellyel rendelkező Kravtex Kft. részéről dr. Krankovics István ügyvezető.

A megállapodás értelmében a Volánbusz 5,5 milliárd forint értékben 90, míg a Volán Buszpark Kft. közel 16,3 milliárd forint értékben 262 darab járművet vásárol. Az új autóbuszok szóló, azaz nem csuklós kivitelűek. Az első példányok napokon belül forgalomba állhatnak, 2020 tavaszáig az összes jármű megérkezik.

16 megyében

Az új buszok tizenhat megyében teljesítenek majd szolgálatot. Az utasok Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom, valamint Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Zala megyében utazhatnak majd a modern járművekkel.

WIFI a fedélzeten

A Credobus Econell típusú, 44 ülőhelyes autóbusz alacsony belépésű, akadálymentes, ezért kerekesszékkel és babakocsival is igénybe vehető. Az 52 ülőhelyes Credobus Inovell járművek normál padlómagasságúak, ugyanakkor a kényelmes le- és felszállás mellett optimális méretű csomagteret biztosítanak. Mindkét típus WIFI-berendezéssel felszerelt, valamint ultrakönnyű szerkezetű.

Az új járműveket környezetkímélő EURO 6 besorolású motorral, robotizált sebességváltóval és nagy teljesítményű klímaberendezéssel szerelték fel. A könnyű felépítésnek is köszönhetően a járművek üzemeltetése gazdaságosabb, akár 15 százalékos üzemanyag-megtakarítás is elérhető, illetve a CO2-kibocsátása éves szinten akár 8,5 tonnával is alacsonyabb lehet.

60 százalékos csere

A most aláírt szerződésekkel együtt összesen 638 darab korszerű, légkondicionált, USB töltőpontokkal felszerelt és a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autóbusszal bővül a Volánbusz járműállománya jövő év végéig. Ennek eredményeként a járműpark 10 százaléka újul meg.

A Volánbusz 2019 és 2022 között összesen 3930 darab autóbusz beszerzését tervezi, így a vállalat teljes járműflottájának 60 százaléka lecserélődhet. Az autóbusz-állomány fiatalítása része a fenntartható közösségi közlekedés elérése és Magyarország buszstratégiájának megvalósítása érdekében tett intézkedéseknek. A vállalat tervei szerint 2022 végéig 8,99 évre, 2031 végéig pedig 5,73 évre szorítaná le járművei átlagéletkorát.