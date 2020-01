300 jogászhallgató között győzött a győri egyetemista csapata

Nívós fővárosi ügyvéd iroda hatodik alkalommal tartotta saját esetmegoldó versenyét. A jogi vetélkedőre rekordszámban, 300 hallgató jelentkezett. Közülük 222 versenyző kvalifikálta magát az első fordulóra. A döntő főnyereményéért, a moszkvai tanulmányi útért végül a 15 legjobb joghallgató versenyzett. Köztük a győri Stipkovits Tamás István.

Alku

Milyen feladattal nézett szembe a győri egyetemista és két csapattársa? Tömören: összetettel. A versenyzőknek hazai élelmiszeripari vállalat érdekeit kellett képviselniük potenciális befektetés kapcsán. Úgy, hogy komplex jogi tanácsadás és egyeztetés révén „a másik oldalon álló” holland központú nemzetközi társasággal megegyezésen alapuló üzleti megállapodást kellett tető alá hozniuk.

Cél volt, hogy „képzeletbeli ügyfelüknek” a lehető legoptimálisabb feltételeket alkudják ki. Innentől adjuk át a szót Stipkovits Tamás Istvánnak, aki idén államvizsgázik a Széchenyi István Egyetemen.

Napjaink jogi kihívásai

„A net böngészése közben lettem figyelmes a hirdetésre, amelynek a háttérben a Vaszilij Blazsennij székesegyház állt. A kép előtt pedig a szöveg: `Légy ügyvéd egy napra´. Főnyeremény: moszkvai út. Nyomban érdekelt a feladat” – kezdte a győri egyetemista. „A verseny első és második fordulójában fiktív adótanácsadó – a valóságban chatbot – jogi jellegű kérdéseire kellett válaszolni. A kérdések eltértek az egyetemi törzsanyagtól. A modern kor jogi kihívásairól kérték ki a véleményünket. Például szóba kerül, hogy mik azok a kriptovaluták” – folytatta Tamás, aki gyakornokként már kipróbálhatta magát az Audi jogi osztályán, az Országgyűlés Hivatalában és a Győri Törvényszéken is.

A mindent eldöntő fordulóban tizenöt ember mérte össze tudását. „A véletlenszerűen kialakított három fős csapatok feladata az volt, hogy képzeletbeli ügyfelük leendő üzleti partnerét meggyőzzék olyan szerződés aláírásáról, ami mindkét fél számára kedvező” – hallottuk Tamástól. Szavaiból kiderül: nem az volt a lényeg, hogy a felperes legyőzze az alperest, hanem a konszenzus keresése.

Csapatban az erő

„Csapatban dolgozni mindig zsákbamacska, sokszor egymást régóta ismerő emberek sem tudnak jól együttműködni, ha épp rossz lábbal kelnek fel. Mi korábban egyáltalán nem ismertük egymást. Végül a higgadtság, a jó idő- és munkamegosztás meghozta a gyümölcsét: sikerült csapatban első helyezést elérni Adler Brigitta (Károli Gáspár Református Egyetem) és Reisz Réka (Eötvös Loránd Tudományegyetem) csapattársaimmal.

Nekem pedig külön kategóriában a legjobb `üzleti tanácsadónak´-nak járó díjat nyerni. A zsűri értékelte, hogy nem pusztán jogi szempontokat vettem figyelembe, hanem hangsúlyoztam gazdasági érveket is. A verseny előtt tanáraim a Széchenyi-egyetemen hasznos tanácsokkal láttak el, melyeket ezúttal is köszönök” – elevenítette fel a győztes pillanatokat Tamás, aki csapattársaival hamarosan útnak indul Moszkvába. Oroszország fővárosában helyi ügyvédi irodák munkájába is betekinthetnek.