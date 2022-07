– Fertőboz teljes hossza újul meg, ami nagyjából egy kilométert jelent, illetve mintegy 150 méteren elvégzik a munkálatokat a Nagycenk felé vezető úton is. Legutóbb 1992-ben volt útfelújítás a településen, ezért indokolttá vált a teljeskörű rekonstrukció, melynek keretében az aszfaltozás mellet a víznyelő-csatornarendszert is kicserélik – számolt be Kutrucz Gyula, Fertőboz polgármestere.

Fotó: Máthé Daniella

Hozzátett, a kivitelező a Fertőboz-Nagycenk közötti útszakaszt a munkálatok idejére teljes szélességében lezárta, de sajnos továbbra is sokan közlekednek arra, ami meghosszabbítja a fejlesztés időtartalmát. A polgármester arra kéri a közlekedőket, aki teheti mellőzze az érintett útszakaszt.