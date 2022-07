A Családbarát Magyarország Központ a Családbarát Munkahely védjeggyel kívánja hangsúlyozni, hogy a munka és a magánélet nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők. A családi életben kiegyensúlyozott munkavállaló elkötelezettségével az adott szervezet sikeréhez is hatékonyabban járul hozzá, a szervezeti szinten érvényesülő családbarát szemlélet pedig segít a munkavállalók hosszú távú megtartásában, a munkaerőpiacon pedig versenyelőnyt biztosít. Mindez igaz a Széchenyi István Egyetemre, amely 2020 után az idén ismét elnyerte a kétévente megszerezhető Családbarát Munkahely címet.

„Az intézményben évtizedekre visszatekintő hagyomány, egyfajta filozófia a családbarát szemlélet. Az egyetem vezetői mindig fontosnak tartották ezt a kérdést, és nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is” – fogalmazott Némethné Farkas Kata, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára, az egyetem Felnőttképzési Központjának vezetője. Az ő téma iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy az elmúlt évben Családokért díjat vehetett át Novák Katalintól, az akkori családokért felelős tárca nélküli minisztertől.

Mint mondta, a pályázat összeállítása azért nem volt nehéz, mert csak csokorba kellett gyűjteni azokat a széles körű szolgáltatásokat, amelyek az egyetemen megtalálhatók. A családbarát szellemiség megjelenik az intézményi szabályzatokban – legmarkánsabban a kollektív szerződésben –, de a lefektetett elvek valós tartalommal is megteltek. Ilyen például az Apáczai Csere János Karon megtalálható baba-mama szoba vagy a könyvtár épületében működő gyermekmegőrző, amelyek nemcsak a munkavállalóknak, de például a levelezős hallgatóknak is nagy segítség a vizsgáik idején.

A Széchenyi István Egyetem másodszor nyerte el a Családbarát Munkahely védjegyet.

„Augusztus végén egy teljes hétre várjuk a könyvtárba a kollégák gyermekeit, de nem csupán megőrzésre, hanem érdekes foglalkozásokra, egy kis ismeretbővítésre is” – tette hozzá Némethné Farkas Kata. Kiemelte, nyaranta sok családnak jelent problémát a gyerekek elhelyezése, ezért – az említett lehetőség mellett – júliusban két tábort is rendeznek az Apáczai Csere János Karon, amelyek szintén rengeteg programmal várják majd a lurkókat. Ami a gyerekeknek élmény, a szülőknek pénztárcakímélő megoldás, a pedagógus hallgatóknak pedig szakmai gyakorlat – vagyis mindenki csak nyer vele.

A nyárnál maradva megemlítette az egyetemmel szoros együttműködésben tevékenykedő Mobilis Interaktív Kiállítási Központ táboroztatását, vagy épp a Gyerekegyetemet, illetve az intézmény balatoni nyaralóit, amelyekben a munkatársak kedvezményes áron pihenhetnek. A családokat számos program is várja az intézményben, nagy népszerűségnek örvend például a Mikulásünnepség, apák napján pedig a férfikollégák kalauzolják csemetéiket a kampuszon. „Mindezek nem titkolt célja a közösségépítés, hogy az itt dolgozók és családjaik személyes kapcsolatokat alakíthassanak ki, gyermekeik megismerjék a Széchenyi-egyetemet, hiszen lehet, hogy később hallgatóink, esetleg munkatársaink lesznek” – húzta alá a vezető. Hangsúlyozta, a családbarát szemlélet abban is megnyilvánul, hogy a kisgyermekes oktatóknak lehetőségük van úgy alakítaniuk az órarendjüket, hogy az illeszkedjen a szülői teendőjükhöz, és ugyanezt igyekeznek figyelembe venni a levelezős hallgatók esetében is. Az oktatás mellett a kutatásban is megjelenik ez a fajta szemlélet, hiszen a közelmúltban kötött együttműködési megállapodást az egyetem a Kopp Mária Intézettel a Népesedésért és a Családokért, amelynek keretében hazai és nemzetközi kutatási együttműködések valósulnak meg, a hallgatók számára pedig új lehetőséget jelent az intézetnél működő gyakornoki program.

„Tudjuk jól, hogy az élet különböző sorsfordító állomásai gyakran jelentős terhet is rónak a családokra, így segítséget nyújtunk születés, házasság, betegség vagy halál esetén. Az anyagi támogatás mellett itt is fontos a közösségi szemlélet, nemcsak azt jelezzük a fekete zászló kitűzésével, ha valaki eltávozik közülünk, hanem a rózsaszín és kék zászlócskákkal az egyetemi babák érkezéséről is megemlékezünk” – sorolta Némethné Farkas Kata. Mint mondta, a Családbarát Munkahely tanúsítvány némileg átalakult, mert a korábbihoz képest már nem tartalmaz különböző fokozatokat, viszont jelentős elvárás, hogy a kétévenként lehetséges minősítésnél mindig egyre több pontot kell elérni, vagyis időről időre fejleszteni, bővíteni kell a családbarát szolgáltatások körét. A pályázat összeállítója azzal zárta, az intézmény szellemiségét, az egyetem vezetését és a munkatársak hozzáállását ismerve ez nem lesz nehéz feladat a következő két esztendőben sem.