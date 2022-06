Kósa Éva, a Soproni SZC Handler Nándor Technikum igazgatója ismét szívesen vette a Pro Kultúra megkeresését, számos alkalommal bizonyították, hogy az intézmény aktív szereplője a város kulturális életének is, és a diákok szakmai sikerei mellett ezt a város és a városi közönség is elismeri. Nagy ereje van a valós feladatoknak az oktatásban, amikor valódi megrendelő áll a munka mögött, vannak igazi határidők és aminek maguk is látják az eredményét, hiszen büszkék lehetnek a munkájukra. Különösen örültek ennek az ötletnek, hiszen az iskola központi épülete az egykori Gollner-féle kaszárnya tőszomszédságában áll a Halász utcában. Az őrbódét a tanműhelyben festik a festő tanulók, akik hasonló korúak, mint annak idején Petőfi lehetett. A munkát Folcz Tóbiás faipari szakoktató irányítja.

Hogy hol láthatjuk majd az őrbódét? Szekeres Kriszta, a Pro Kultúra közművelődési munkatársa elmondta: a Petőfi téren tervezik felállítani, mint látványosságot szeptember 6-án, amikor a soproni Petőfi Emlékév beindul. Az oldalán hetente más-más Petőfi verset olvashatnak majd az arrajárók – ennek válogatása és frissítése már egy másik diákcsapat feladata lesz: a Líceumi Magyar Társaság lesz ennek a gazdája. Persze lehet majd mellette fotózkodni, és még verset fabrikálni is – a bódé belseje táblakrétával van lefestve, ott nyomot hagyhat a jelenkor. A tervezésben a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Hadtörténeti Intézet tanácsait is kikérték és Magyar Honvédség segítésével elkészül Petrovics honvéd hajdani egyenruhájának kópiája is. De mivel sárga-fekete csíkos lesz idén a Tündérfesztivál, az őrbódé a jövő hétvégén az Erzsébet kertben is feltűnik már: a beporzó méhek tanyája lesz.