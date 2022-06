„A Dunántúlon hiánypótló győri védőnőképzés első hallgatóiként különösen fontosnak tartjuk a védőnői múlt regionális szintű megismerését. Tudjuk, hogy a védőnőképzés történetébe évfolyamunk is beírja nevét. Úgy érzem, ezért is feladatom a védőnőtörténeti múlt megőrzése, tovább adása” – nyilatkozta témaválasztásáról megkeresésünkre Erdélyi Anna, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi Tanszékének elsőéves hallgatója. A Heves megyei Abasárról származó lány elárulta, kutatásával is szeretné támogatni témavezetőjét, Soósné dr. Kiss Zsuzsanna tanszékvezetőt abban, hogy az általa megálmodott online védőnőtörténeti dokumentumtár létrejöjjön. Mint mondta, az eddig feltárt értékek közül a legnagyobb kincs a kutatásában is említett százéves védőnői mérleg, mert az szinte egyidős választott hivatása múltjával.

Erdélyi Anna szerint a Széchenyi-egyetemen tanulni nem csak a szlogen szerint jó, hanem a pezsgő hallgatói élet, az egyetem elhelyezkedése és az oktatás színvonala miatt is. „Oktatóink igazán emberségesek, már most sokat köszönhetek nekik” – tette hozzá.

Erdélyi Anna. Fotó: Májer Csaba József

Magyari Antónia szintén különdíjasként tért vissza a miskolci OTDK-ról. Témavezetői a tanszékvezető mellett Kovácsné dr. Tóth Ágnes és dr. Nagy Ádám, az Egészségtudományi Tanszék oktatói. A hallgató kutatásából kiderült, a „Védőnői módszertan alapjai, obszerváció” című tantárgy oktatásának jelentős szerepe van a védőnői hivatástudat kialakulásában, s mindez megerősíti a hallgatók és a pályakezdők egészségügyi pálya iránti elköteleződését is. Kifejtette, hogy más képzésekkel ellentétben, Győrben jó érzékkel már az első évben oktatják ezt a tantárgyat, aminek köszönhetően korán, tanulmányaik első évében megismerhetik választott hivatásukat az egyetemisták. Mindez őt is – aki eredetileg művészeti pályára készült – megerősítette abban, hogy jó irányban tanul tovább.

„Számomra óriási siker, hogy dolgozatom nemcsak különdíjat kapott, hanem párbeszédet is elindított a szakmában. Több visszajelzést kaptam, ami szerint kutatási eredményeim alapján az ország több védőnőképzésében is előrébb hozhatják a tantárgy oktatásának idejét” – fejtette ki a Fejér megyei védőnőjelölt. A nádasdladányi fiatal ezek után úgy tervezi, a következő tanévben új témával ugyan, de megint nekivág a tudományos megmérettetésnek.

Magyari Antónia. Fotó: Májer Csaba József

A különdíjas hallgatók első témavezetője, a védőnőképzés szakfelelőse, Soósné dr. Kiss Zsuzsanna kollégáival az ország legfiatalabb védőnőképző helyszínén, a Széchenyi István Egyetemen olyan nyolc féléves képzést álmodott meg, amely a múltból merítve, az elődök eredményeire alapozva, az aktuális társadalmi, egészségügyi, családi, egyéni igényekre, változásokra reagálva eloszlatja, illetve haladja meg a védőnői hivatással kapcsolatos elavult képeket.

„Büszke vagyok a hallgatókra, és nagy öröm, hogy eredményeik visszaigazolják, illetve megerősítik a képzésindítással kapcsolatos elképzeléseinket. A hungarikumnak számító hivatás oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk a családcentrikus szemléletmód kialakítására és a gyakorlatszerzési lehetőségekre. Hiszem, hogy az itt tanulók még sok sikert érhetnek el egyéni karrierútjuk során és a magyar családok támogatásában is”– nyilatkozta érdeklődésünkre Soósné dr. Kiss Zsuzsanna.