Crina Pintea 2021 nyarán igazolt a csapathoz, ahol nem titkolt szándéka volt, hogy megismételje korábbi sikereit a Győri Audi ETO KC játékosaként. A beálló a magyar bajnoki cím mellett tevékeny részt vállalt a Bajnokok Ligája mérkőzésein is. A játékos még a szezon hajrája előtt saját maga kezdeményezte szerződése felbontását magánéleti okokra hivatkozva - írják a klub weboldalán.

„Nagyon nehéz helyzetben voltam, hiszen a magánéletemben történt változás miatt szinte az egész évben egyedül éltem Győrben. A helyzet lelkileg nagyon megviselt, és bár a csapattársaim és a klub mindenben támogatott és minden segítséget megadott nekem, de be kellett látom, hogy nagyon nehezen tudtam a kialakult helyzetet kezelni, és szükségem van a családom támogatására. Hosszú gondolkodás végén úgy döntöttem, hogy akármennyire is Győr, és az ETO a világ legjobb klubja, még egy évet, amíg szerződésem szól, nem tudok egyedül, távol a szeretteimtől végig csinálni. Őszintén elmondtam érzéseimet edzőmnek és a klub vezetésének, akiknek elmondhatatlanul hálás vagyok, hogy átérezték a helyzetemet és hozzájárultak a közös megegyezéssel történő szerződésbontáshoz. Köszönök mindent a klubnak és a szurkolóknak, a Győri Audi ETO-nak mindig is különleges helye van a szívemben” – nyilatkozta Crina Pintea.

Távozik a csapatból az idei szezon végén Laura Glauser is. A kapus 2020 nyarán érkezett Győrbe a francia Metz gárdájából. A játékos egy három kapusos rendszer tagja volt klubunknál Amandine Leynaud és Silje Solberg társaságában. A nyáron pályafutását befejező Amandine Leynaud helyére a Győri Audi ETO KC-ba igazoló Sandra Toft érkezik majd a 2022/23-as szezontól. Laura Glauser az idei szezon vége előtt jelezte klubunknak, hogy kezdeményezi a 2023 nyarán lejáró szerződése felbontását már 2022 nyarán.

„Nehéz szívvel távozom Győrből, hiszen rengeteget kaptam a klubtól és a szurkolóktól egyaránt. Az idei évad győzelmeit, a sok közös élményt nem feledem, de úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy új kihívásokat keressek. Pályafutásom fontos állomása a Győri Audi ETO KC csapata, köszönöm a szurkolóknak és a klubnak az elmúlt két évet” – nyilatkozta Laura Glauser.