Cser Dorka és Barbély Nóra a mikroalgák szerepéről végzett kutatást a víztisztításban. Azt járták körül, hogyan lehetséges mikroalgák segítségével az akvárium vizéből kivonni a halak számára káros anyagokat. Ezzel a módszerrel a biológiai szennyvíztisztítás is lehetségessé válik. A kutatáshoz a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara biztosított laboratóriumot számukra.

– Mindig érdekeltek minket az algák, mert sokoldalú hatások van, és rengeteg kísérletet lehet rajuk végezni. Különböző oldatokban vizsgáltunk algákat, és arra jutottunk, hogy a tömeggyarapodásukkal párhuzamosan vonják ki az ionokat a vízből. A jövőben szeretnénk nehézfémek kivonásával is kísérletezni. Izgalmasak ezek a tevékenységek, szeretnénk továbbfejlődni és továbbfejleszteni kutatásunkat – mesélte lapunknak a két diák, akik mindenképpen a biológiával foglalkoznának a jövőben. Dorka állatorvos, míg Nóra szív- és érsebész szeretne lenni.

Takács Nóra kutatásának középpontjában a keményítő állt, és annak kimutatása különböző növényekben. Egy olyan egyszerű berendezést szerkesztett, aminek a segítségével otthoni körülmények között is kimutatható a növények keményítőtartalma, így csökkenthető a szénhidrátbevitel, amely sok betegség megelőzésében fontos szerepet játszhat.

Felvételünkön Kiss-Leizer Luca. Fotó: Huszár Gábor

– A táplálkozás szempontjából szerettem volna ezzel a kutatással foglalkozni. Az élelmiszerekben a nagy szénhidráttartalom végett sok a keményítő, amitől rengeteg betegség alakulhat ki, például cukorbetegség, érszűkület és egyéb szívbetegségek. Közel áll hozzám a biológia és az anatómia is –mondta el a diáklány.

Kiss-Leizer Luca kutatása során leander növények klónozását végezte el a gyökérfejlődést elősegítő hatóanyagok használatával. A „fűzfavíz”, melyet fűzfahajtások áztatásával sikerül kinyerni, acetil-szalicilsav-tartalmú. Ez található az aszpirinben is. Mint az eredmények is bizonyítják, a gyógyszer nagymértékben serkenti a gyökérfejlődést.

– A „fűzfavíz” acetil-szalicilsav-tartalmú, úgy, ahogy az aszpirin is. Ezzel sikerült elvégezni a kutatást, és bizonyítani, hogy serkenti a gyökérfejlődést. Így a gyógyszer nemcsak emberi gyógyításra alkalmas, hanem például nagy hasznát vehetik a hobbikertészek is. Érdekes volt kivitelezni ezt a kutatást, és nagy élmény volt számomra –mesélte Luca, aki később mindenképp orvosi egyetemre adná be a jelentkezését.

Felvételünkön Bacher József. Fotó: Huszár Gábor

A háztartásokban már hosszú ideje nagy problémát okozhat a penész jelenléte. Sajnos az egyéb penészirtó készítmények drágák és az egészségre is ártalmasak. Popdan Lénárd Gergely vizsgálatainak lényege, hogy a penész legkönnyebben és legolcsóbban illóolajok segítségével távolítható el.

– Egy penészirtó szert szerettem volna készíteni, ami hasznos, könnyen elkészíthető, olcsó, és nem káros az egészségre. Így jutottam el az illóolajokhoz, amelyek a gombasejtek ellen nagyon hatásosak. Tetszett a kutatás, gyógyszerész szeretnék lenni. A következő kutatásomnak is köze lesz a penészhez, leginkább zöldségeken, például pirospaprikán szeretnék vizsgálatokat végezni –fogalmazott a fiatal.

Gazsó Ákos Attila a természetes vizek szennyezettségének kimutatását vizsgálta. Kutatásában azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálva az élőlények ingerválaszait egy biotesztet fejlesszen ki, mellyel jelezhető a természetes vizek kémhatásának változása és a nehézfém-szennyezettség.

Fotó: Huszár Gábor

– A víz PH-értékét figyeltem, és a nehézfém-szennyezettséget. Jó volt napokon keresztül a mikroszkóp előtt lenni, mert rengeteget tanultam. A biológia az életem része lesz, a jövőben érdekelnek még kutatások a vízszennyezettség témakörében – hangsúlyozta a fiatal.

Bacher József „Bonis Bona” díjas mesterpedagógus, felkészítő tanár szerint a diákok nagyon érdeklődőek, elhivatottak és céltudatosak voltak.

– A biológia a XXI. század tudománya. Az alapötletek, a kidolgozások, megvalósítások előtt le a kalappal. A diákok a kutatásaikban nem a megszokott utakon haladtak, hanem újakat kerestek maguknak. Ez a biológia-tehetséggondozás egyik fő célja. A kutatási terveiket megvalósították, és a Hlavay József Országos Környezettudományi Versenyen mutathatták be őket. Több visszajelzés is érkezett velük kapcsolatban a versenyhelyszínről, a veszprémi Pannon Egyetemről, melyek az alapos felkészültségüket méltatták – mesélte lapunknak a felkészítő tanár.