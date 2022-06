Tímár Krisztiánnal a kispadon vág neki a Merkantil Bank Liga 2022/2023-as kiírásának az ETO FC NB II-es labdarúgócsapata - tette közzé az ETO FC. A korábbi válogatott védő mostanáig a Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazásában állt, az U19-es válogatottat irányította. Profi játékos-pályafutása az MTK-ban kezdődött, majd játszott többek között a Videotonban, a Ferencvárosban, Nyíregyházán és Siófokon, légiós éveiben pedig megfordult Angliában, Finnországban és Vietnámban is. A magyar válogatottban négy alkalommal pályára lépő hátvéd az aktív játékot Szegeden fejezte be, majd 2017-ben kezdte meg edzői munkáját, először a Videoton második csapatát irányította, majd 2020 óta az utánpótlás-válogatott mellett dolgozott, onnan ül át most az ETO kispadjára. Tímár nagyon várja már a közös munkát, és bízik benne, hogy irányításával nagy sikereket ér el a csapat.

– Először is szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy elvállalhattam ezt a felkérést – kezdte Tímár Krisztián. – Nagyon szerettem ott dolgozni, de az ETO részéről egy olyan megtisztelő megkeresést kaptam, amire nem tudtam nemet mondani. Az utam ezúttal a felnőtt foci felé vezet, már szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen is. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ekkora csapatnak, mint az ETO, a vezetőedzője lehetek. Óriási ambícióval és tettvággyal érkezem, fiatal, nagyon motivált edzőnek tartom magam, és szeretném megmutatni, hogy mekkora érték van ebben a csapatban. Bízom benne, hogy jól fogunk tudni együttműködni.

Mihalecz István sportigazgató örül, hogy sikerült megtalálni a sportszakmai elképzeléseknek és kritériumoknak megfelelő vezetőedzőt.

– Mindenképp egy ambiciózus, sikeréhes, fiatal edzőt akartunk szerződtetni, aki meg tud felelni az ETO-val szemben támasztott elvárásoknak, és a csapattal együtt tud fejlődni – Mondta Mihalecz István, sportigazgató. – Krisztián ezeknek a kitételeknek megfelel, ezért is eset rá a választásunk. Az elmúlt napokban az edzőkérdés miatt kissé leállt az új játékosok szerződtetése, ez most az új vezetőedzővel karöltve fel fog gyorsulni. Szeretnénk megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy ennyire konstruktívak voltak Krisztián ügyében, és elengedték hozzánk. A szakmai stáb a napokban lesz végleges, annyi biztos, hogy Sebők Zsolt kapusedző és Gyagya Attila erőnléti edző továbbra is marad a csapat mellett. Külön szeretném megköszönni Bognár Zsoltnak, Böjte Attilának és Lipták Zoltánnak, hogy a kialakult helyzetben a szabadságukról ugrottak be, és segítették ki a csapatot.