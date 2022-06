A településen szombaton tartották a jubileumi ünnepséget.

A sporttelepet 1962. szeptember 19-én adták át. Az avatást nagy érdeklődés övezte, a MÁVAUT segítségével Győrből különjáratok szállították Szentivánra a szurkolókat.

Kisalföld: „Hamisítatlan ünnepi hangulat érződött szerdán Győrszentivánon. Jóval három óra előtt sűrű sorokban mentek a község lakói az új sportpálya felé. Balogh Gyula, a sportkör elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Földesi Károly, a Megyei TST elnöke tartotta meg avatóbeszédét. »Bár a naptár hétköznapot jelez, de itt, az önök községében ünnep van. A jól megérdemelt munka után boldogan ünnepelhetnek, mert olyan sporttelepet vallhatnak magukénak, amely párját ritkítja a megyében. A felszabadulás előtt sok fővárosi egyesületnek sem volt ilyen pályája. Tudjuk, hogy sok tízezer forint értékű társadalmi munka van ebben a létesítményben. A község apraja-nagyja segített az építkezésnél. Köszönöm mindazoknak, akik az építkezésben segítettek.«”

A beszédek után három repülőgép jelent meg a levegőben. Fejes Péter, a magyar műrepülő-világbajnok csapat tagja ült a vezérgépen. A repülők először kötelékrepülést, majd utána egyéni műrepülést mutattak be. A mintegy 3000 – más források szerint 2000 – néző önfeledten tapsolt a nagyszerű mutatványnak. Alig fejeződött be a műrepülés, máris megjelent a sportpálya fölött az a gép, amelyből hat ejtőernyős ugrott ki és a pálya közepén elhelyezett célba érkezett. A rendkívül nehéz gyakorlatot mind a hat ejtőernyős sikerrel oldotta meg. Nagy taps csattant, amikor az utolsó ejtőernyős a magával hozott futball-labdát átadta az Újpesti Dózsa NB I-es labdarúgócsapatának.

Jelenet a sporttelep 1962-es avatómérkőzéséről.

Forrás: MESZAROS MATYAS

Az aktuálisan magyar bajnoki ezüstérmes Újpestben válogatott játékosok sora lépett pályára. Elsőként az 1962-es chilei világbajnokságon járt világklasszis Göröcs Jánost kell említeni a legendás Sándor, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi csatársorból, aztán ugyanerről a vb-ről Solymosi Ernőt, Sóvári Kálmánt és Kuharszki Bélát. Bene Ferenc ekkor még csak 18 éves volt, de már látszott rajta, hogy a magyar labdarúgás egyik nagy értéke lehet. Két évvel később olimpiai bajnoki címet szerzett, az 1966-os világbajnokságon csodálatos gólt lőtt a braziloknak, volt Európa-válogatott is. Csereként lépett pályára a már kiöregedőben lévő Tóth Mihály, az 1954-es vb-n ezüstérmes magyar válogatott tagja, a keretnek Svájcban tagja volt Várhidi Pál is. Az újpesti csapatból szintén válogatott volt Török Gábor, Lenkei Sándor és Káposzta Benő is, ráadásul utóbbi szerepelt az 1966-os világbajnokságon.

Aranyosi Lajos FIFA-játékvezető sípjelére kezdődött meg a játék.

A Török (Lung) – Káposzta, Várhidi, Sóvári (Győrvári) – Színi, Solymosi (Tóth M.) – Lenkei, Göröcs, Bene, Kuharszki, Rossi összetételű újpesti csapat szerepelt ezen a mérkőzésen. Az első félidőben a Győrszentiván, a másodikban az NB II-es MÁVDAC volt a lila-fehérek ellenfele. A fővárosi vendégek igen könnyed játék után Bene, Kuharszki és Rossi góljával 3–0 arányban nyertek, de a megyei bajnokságban remeklő szentiváni csapat (Kőhalmi – Jagodics, Fertetics, Miletics – Fátrai, Balogh – Bendli, Zsebedics, Böcz, Juhász, Szentmihályi) sem vallott szégyent, nem játszott alárendelt szerepet.

A szünetben az MHS Győr-Sopron megyei modellezőklubja motoros műrepülő bemutatót rendezett. Ezt követően a Botló – Dold, Csabai, Bari – Ott, Németh – Sulyok, Kuti, Egyházi, Turai, Sárosi összetételű DAC lépett pályára. Az NB II-es győri együttes több tetszetős, korszerű támadást vezetett. Az újpestiek középcsatára, Bene viszont lőtt egy látványos gólt, ezzel 1–0-ra az Újpesti Dózsa győzött.

A jubileumnak kollégánk, Papp Győző egy 350 oldalas kötettel állított maradandó emléket, melyet szintén a szombati eseményen mutattak be.