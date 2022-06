Nagyszerűen szerepelt az elmúlt időszakban a győri Hoffmann Ibolya, aki a veterán európai körversenyt korosztályában megnyerte. A sportoló a közelmúltban, Hamburgban rendezett csapat Európa-bajnokságon vehette át az elismerést.„Sajnos a Covid miatt viszonylag kevés versenyt sikerült megrendezni az elmúlt két évben, de amelyiken ott voltam, elég jól ment a vívás. Ennek lett eredménye, hogy megkaphattam ezt a díjat, aminek természetesen nagyon örültem” – kezdte Hoffmann Ibolya, aki a Győri Szabadidő Egyesületben sportol, edzője Borbély Lajos.

A győri vívó nem csupán ezért a díjért utazott el Németországba, ott rendezték a csapat Európa-bajnokságot is, ahonnan két ötödik hellyel térhetett haza. A magyar válogatottban helyet kapott Hoffmann Ibolya győri klubtársa, Kovács Zsuzsa is.

„Párbajtőrben és tőrben is elindultunk. Bevallom, ez azért így utólag kicsit sok volt. Eredetileg csak párbajtőrben vívtunk volna, de mivel nem lett volna magyar csapat tőrben, elvállaltuk a szereplést. Én magam tíz évig tőröztem korábban, így nem volt nekem idegen, viszont a párbajtőr után azért kemény volt. Főleg azután, hogy a másik fegyvernemben kisebb sérülést összeszedtem. Ez a kitörésnél és a flashnél, ami nagyjából a lerohanást jelenti, eléggé zavart, de azért össze tudtam szedni magam annyira, hogy végigversenyezzem az EB-t” – folytatta a győri vívó, aki a csapat EB-n történtekről is mesélt.

„Párbajtőrben én voltam a befejező ember, és az osztrákok ellen vívtunk az ötödik helyért. Kilenc másodperc volt hátra, két tussal az ellenfél vezetett, de ki tudtam egyenlíteni. A hosszabbításban az osztrákok voltak a kedvezményezettek, de nekem sikerült megszúrnom őt, így miénk lett az ötödik hely. Tőrben is az enyém volt az utolsó asszó, ott hat tus volt az előnyünk, ebből négyet le is dolgozott a rivális. Érdekes módon itt is az osztrákok voltak az ellenfeleink. Szerencsére ennél közelebb már nem tudott jönni, a végén behúztam a meccset” – tette hozzá Hoffmann Ibolya, aki szerint mindkét eredmény jónak mondható.

„Ha csak a saját dolgaimat nézem, akkor voltam covidos, meg eleve kevesebb edzéslehetőségem volt, persze itt a felkészülés hajrájában többször is mentem Budapestre, Tatán is készültünk. Ehhez képest mindenképpen örülök az ötödik helyeknek, ráadásul sok válogatott edzőkkel, masszőrökkel érkezett; teljesen más volt így számukra az Európa-bajnokság, amelyen gyakorlatilag reggel nyolc órától este hatig vívtunk, azaz nagy szerepe volt a regenerációnak. Így is helyt tudtunk azonban állni, és emiatt személy szerint nagyon boldog vagyok” – értékelt a győri sportoló, aki az októberi világbajnokságra készül, aminek a horvátországi Zadar ad majd otthont.

„Ott csak párbajtőrben és egyéniben lépek pástra. Célom egyértelműen az, hogy felállhassak a dobogóra. Az utolsó évem ebben a korosztályban, szeretném szépen lezárni” – mondta a közeljövő céljairól Ibolya, aki természetesen nem szeretné abbahagyni a versenyzést.

„Tizenhárom éves koromban kezdtem vívni, majd tizenkilenc éves voltam, mikor öttusáztam is. Egyik napról a másikra nem lehet csak úgy leállni. Most Hamburgban volt nyolcvanéves vívó is, szóval lehet azért még pár jó évem” – mondta végezetül nevetve Hoffmann Ibolya.