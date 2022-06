– A Pékmúzeum homlokzatának felújítása egy folyamat része, nemrégiben elkészült a foglalkoztatóhelyiség, a közeljövőben pedig az udvar talaját szeretnénk rendbe tenni, hogy komfortosabb környezetben fogadhassuk vendégeinket, például a Múzeumok Éjszakája programon – tudtuk meg Ilyés Évától, a Soproni Múzeum működtetési vezetőjétől.

A szakember elmondta, fontos számukra, hogy az elmúlt időszak nagy és látványos felújításai, a Lenck-villa vagy a Múzeumnegyed kialakítása mellett a kisebb telephelyeknek is figyelmet szenteljenek.

Öröm az új külső abból a szempontból is, hogy az utcában sétálók most már egy szebb, a városhoz méltó épülettel találkozhatnak.