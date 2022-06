Újabb tanúkat hallgatott meg a bíróság, köztük azt a férfit, aki éveken keresztül kertészként és segédmunkásként dolgozott É. Imrének. A már nyugdíjas férfi elmondta, hogy rendszeresen égettek hulladékot a vádlott ikrényi telkén, de tetemeket soha.

– Imre sok állatot tartott a birtokon, kecskéket, birkát, szamarat és pónikat. Volt, hogy megkért arra, ássam el az elpusztult állatok tetemét, ezeket általában a tóba temettük – mondta el a tanú, aki arról is említést tett, hogy látott egy kotrógépet, amit É. Imre a telken és az ausztriai munkáinál is használt. Szó esett arról a ­vízaknáról és villanymotorról is, aminek bekötésére állítólag felkérte a vádlott a gyanútlan M. Zoltánt. A helyszínen rögzített bizonyítékokból kiderült, hogy valamit elégettek abban az aknában. A tanú szerint nem volt baja a villanymotornak, nem tudja, hogyan gyulladhatott ki. É. Imre szerint azonban M. Zoltán eltűnése előtt valaki betört a telkére, teleszórta az aknát és felgyújtotta, amit aztán É. Imre takarított ki saját bevallása szerint. A villanyszerelő rejtélyes eltűnése után a nyomozók pedig azért találtak a helyszínen villanymotort, mert a vádlott pótolta a korábbit.

– Végiggondoltam a dolgokat, és rájöttem, hogy valótlant állítottam korábban. M. Zoltán eltűnésének napján nem tüzeltem, de azt követően április elsején igen, az akna mellett. Ezt szeretném korrigálni. Ha jól emlékszem, rőzsét, tapétát, szőnyegszegélyt és műpadlódarabokat dobtam a tűzre – fejtette ki É. Imre, aki tegnap is határozottan azt állította: nem ölt meg senkit.

– Engem kár ért, mert valaki felgyújtotta az aknámat – hangsúlyozta.

Délután az a tanú következett, akihez É. Imre az autóit vitte javíttatni, és akinél megtalálták M. Zoltán fehér transzporterét, amit a vádlott hagyott a szerelőnél. – Korábban nem szólt, csak megjelent az autóval, hogy otthagyná nálam néhány napra. Nem volt furcsa, hogy nincs rajta rendszám, gondoltam, külföldről hozta. Belenéztem a transzporterbe, de üres volt. Egy hét múlva jelentek meg nálam a rend­őrök, hogy lefoglalják az autót és elviszik, akkor még gondolni sem mertem, miről lehet szó – fogalmazott a tanú.

Szeptemberben további tanúk meghallgatásával folytatódik a tárgyalás.