Fenséges francia desszertek, kedvenc magyar klasszikusok, kifinomult tortaalkotások - az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz idén is összeállította az ország legjobb cukrászdáinak toplistáját. 2022-ben az év cukrászdája az óbudai Málna The Pastry Shop lett.

A toplista további része nem rangsor, a helyek betűrendben követik egymást.

A legédesebb pillanatokkal szolgáló helyek kiválasztása mellett a kiadvány idén egy új minősítést vezetett be, mellyel a legjobbak legjobbjait értékeli – azokat a helyeket, amelyek minimum három alkalommal az év legjobb teljesítményét érték el. 2022-ben a Dining Guide Hungarian Pastry Shop Best Of The Best díját így a váci Mihályi Patisserie kapta.

Top 10 cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Málna The Pastry Shop

Auguszt József Cukrászdája

Bergmann Cukrászdák

Chouchou

DesszertNeked

Gerbeaud Café

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

Kollázs Patisserie

Nour – Art Of Desserts

The Ritz-Carlton Budapest

Top 7 vidéki cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda – Sopron

Bergmann Cukrászdák – Balatonfüred

Desszertem – Miskolc

Le Téne Desszertműhely & Kávéház – Badacsony

Mónisüti – Gyenesdiás

Nour – Art Of Desserts – Budaörs

Sakura Cukrászda - Nagymaros

Dining Guide Hungarian Pastry Shop Best Of The Best: Mihályi Patisserie

Így jellemzi a Dining Guide az ország legjobb vidéki cukrászdáját:

Az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működteti családi vállalkozásként üzleteit. Az első magyarországi cukrászdát Sopronban nyitották. Karl Harrer egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban. Az első soproni üzletet 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig nagy népszerűség mellett 2009 óta üzemel. Ez utóbbiban csokoládékóstolókat is rendeznek. A magas minőségű Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda hűen képviseli az ígéretét, amely a tudáson, a tapasztalaton és a magas színvonalon alapszik.